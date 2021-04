Sicuramente i produttori di igienizzanti e sanificanti vari alla fine della pandemia si sfregheranno le mani al pensiero dei milioni di euro incassati. Non possiamo certo ignorare il fatto che in questi lunghi mesi abbiamo dato la caccia a microbi e batteri con qualsiasi mezzo. Ma, se pensiamo che casa e ufficio siano i luoghi con più batteri abbiamo davvero sbagliato tutto ignorando un pericolo quotidiano. Secondo l’Università di Birmingham, Inghilterra, il pericolo viene dall’auto. Vediamo come e perché in questo articolo dei nostri Esperti.

La nostra macchina è un vero proprio concentrato di batteri

Ci sono 2 superfici della nostra vettura che insieme hanno la capacità di unire addirittura oltre 1200 tipi di batteri e tutti nocivi alla salute:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

il cruscotto;

il pomello del cambio.

Se pensiamo che casa e ufficio siano i luoghi con più batteri abbiamo davvero sbagliato tutto ignorando un pericolo quotidiano per tutta la famiglia. Infatti, a questo rischio non è esposto solo il guidatore, ma tutti i passeggeri. Secondo questa ricerca, sul cruscotto ci sono più o meno gli stessi microbi presenti su una tavoletta del water. Senza considerare poi i tessuti e i tappetini, vero e proprio ricettacolo di batteri.

Attenzione all’arrivo dell’estate

Prendendo spunto dalla simpatica pubblicità di una casa automobilistica, facciamo particolare attenzione anche a bambini e cani. Sì, perché ovviamente, questi due tipi di passeggeri, mangiando in macchina e, frequentando parchi e giardini, portano con sé migliaia di germi.

Soprattutto adesso, con l’arrivo dell’estate, periodo nel quale germi e batteri tendono a proliferare all’interno della macchina e ne approfittano per fare di questa il loro habitat naturale. Ecco, allora che dovremmo igienizzare continuamente l’interno della nostra macchina, sia con le salviette, ma anche con dei frequenti lavaggi ad alta vaporizzazione. Il modo più efficace per liberarci di queste presenze non desiderate.

Approfondimento

Ecco l’azione che non dobbiamo mai fare quando siamo fermi in auto al semaforo