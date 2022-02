L’alimentazione può davvero essere una grandissima alleata della nostra salute. Infatti, scegliendo gli alimenti giusti, potremmo trarre dei benefici spesso inaspettati per la nostra salute. Tutto quello che dobbiamo fare è informarci, capire cosa inserire nella nostra dieta e seguire uno stile di vita sano. Ovviamente, prima di cambiare abitudini, dovremmo assolutamente confrontarci con il nostro medico di fiducia, così da essere certi di star seguendo la giusta direzione.

I datteri, grandi alleati della nostra salute che potrebbero aiutarci in una serie di situazioni diverse

Abbiamo, dunque, capito quanto l’alimentazione sia importante per la nostra salute. E su questo non c’è alcun dubbio. E oggi vogliamo concentrarci su un cibo in particolare, che potrebbe apportare diversi benefici al nostro organismo. Stiamo parlando del dattero. Delle proprietà dei datteri avevamo già parlato in precedenza. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, avevamo spiegato quanto i datteri possano risultare importanti nella prevenzione del cancro al colon e ai polmoni. Inoltre, avevamo anche evidenziato le proprietà di questo frutto per controllare i livelli di colesterolo e aiutare la regolarità intestinale in un altro nostro articolo del passato. Ma sembra che il dattero sia sempre pieno di sorprese. Infatti, presenta altre proprietà che potrebbero ancora interessare molti di noi e che sarebbe un vero e proprio peccato non sottolineare.

Se pensavamo ci aiutasse solo con colesterolo e stitichezza ci sbagliavamo, questo alimento potrebbe essere utile anche per i globuli rossi

In questo caso, è Humanitas a riportare ogni singolo beneficio che questo delizioso frutto può apportare al nostro organismo. Come abbiamo già sottolineato, abbiamo capito che i datteri possono aiutarci a controllare il colesterolo e nella regolarità intestinale. Oggi, piuttosto, ci concentriamo su una presenza importante, ma non sempre presa in considerazione, nel dattero. Stiamo parlando del rame. Possiamo ritrovare 0,362 mg di rame in ogni 100 grammi di datteri e, soprattutto, la sua funzione potrebbe essere fondamentale. Infatti, il rame aiuta di molto la produzione di globuli rossi, mantenendo il nostro fisico protetto e in forze. Perciò, ora lo sappiamo. Se pensavamo ci aiutasse solo con colesterolo e problemi intestinali, adesso sappiamo che non è così.

Il dattero può essere anche molto utile per la produzione dei globuli rossi, come abbiamo specificato. Ovviamente, ci sono dei punti da sottolineare. Infatti, è vero che il dattero presenta tutte queste fantastiche qualità. Quindi, non sfruttarle sarebbe davvero un peccato. Al tempo stesso, però, prima di introdurlo nella nostra dieta, dovremmo assolutamente confrontarci con il nostro medico di fiducia. Sarà lui/lei a poterci dire, con esattezza, se questo frutto fa al caso nostro e se può essere positivo per la nostra situazione specifica. Ricordiamoci tra l’altro che, nonostante l’allergia ai datteri non sia assolutamente cosa comune, si potrebbero avere reazioni incrociate. Proprio per questo motivo, è sempre meglio parlare prima con un medico.

Approfondimento

