Lavori in ufficio e ti fa male la schiena? Non è una novità. Passare troppo tempo seduto fa male alla schiena. Per non parlare poi del danno invece che può provocare lo schermo del computer ai tuoi occhi. Ma se passi troppe ore seduto alla scrivania fai così, e la tua schiena ti ringrazierà. Potete fare palestra, oppure la ginnastica posturale che volete, ma per evitare i dolori alla schiena causati dallo stare seduto dovete fare altro. Ovviamente anche gli esercizi che fate vanno benissimo, però questi li svolgete successivamente. La cosa invece importante da fare è muoversi durante le ore che passate in ufficio. Ma in che modo?

Cosa fare quando sono in ufficio

La cosa che potete fare sicuramente è quella di alzarvi ogni circa 40 minuti dalla vostra postazione. Magari potete andare a mangiare uno snack, oppure potete prendere un caffè e se avete un ufficio con il giardino andare a prendere un po’ d’aria non è assolutamente una cattiva idea, anzi è un’ottima idea. In questo modo il vostro corpo respirerà aria fresca e nuova.

Ma se passi troppe ore seduto alla scrivania fai così ogni 40 minuti e non c’è bisogno di alzarsi e girovagare per l’ufficio come un’anima in pena. Quello che devi fare è sciogliere la schiena. Quindi da seduto porta la mano destra sulla ginocchio sinistro e ruota la schiena, facendo questo movimento è possibile che la schiena scrocchi. Fai poi la stessa cosa anche dall’altra parte cambiando il braccio. Dopo di ciò piega il collo sui lati e fai infine delle rotazioni con la testa. Se fate questi piccoli e semplici esercizi ogni 40 minuti la vostra schiena vi ringrazierà. Così potrete dire addio a fastidiosi dolori alla schiena oppure al collo, per colpa del lavoro.

Approfondimento

Ci si può assentare dal lavoro per mal di schiena?