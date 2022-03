A metà dicembre 2021 ci eravamo lasciati con il rialzo sul titolo Fervi che poteva essere già partito senza, però, segnali inequivocabili e ci ritroviamo dopo 3 mesi allo stesso punto.

Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni sono come bloccate ormai da mesi tra area 14,4 euro e 16,13 euro. Questi due livelli sono particolarmente importanti per motivi diversi.

Concentriamoci sulla tendenza ribassista (linea continua). Come si vede dal grafico il I obiettivo di prezzo in area 15,85 euro è stato rotto al ribasso favorendo il raggiungimento del II obiettivo di prezzo in area 13,498 euro. In questo scenario sta svolgendo un ruolo molto importante il supporto in area 14,4 euro che sta resistendo alle pressioni ribassiste lasciando qualche speranza di riscatto ai rialzisti. Ricordiamo che la massima estensione ribassista passa per area 11,5 euro.

Le ambizioni dei rialzisti si concretizzerebbero nel caso di una chiusura settimanale superiore a 16,13 euro. In questo caso prenderebbe forza la proiezione rialzista indicata in figura dalla linea tratteggiata che ha come I obiettivo di prezzo area 20,7 euro. Gli ulteriori obiettivi dell’eventuale rialzo si trovano in area 28,1 euro (II obiettivo di prezzo) e 35,5 euro (III obiettivo di prezzo). Concludendo, se partisse al rialzo il titolo Fervi potrebbe dare grosse soddisfazioni ai suoi azionisti

La valutazione del titolo Fervi

Lo scenario rialzista è supportato anche dalla valutazione di Fervi. Secondo il criterio dei multipli di mercato, infatti, il titolo è sottovalutato di circa il 30% rispetto alla media del settore di riferimento. Il fair value, poi, calcolato con il metodo del discounted cash flow, esprime una sottovalutazione superiore al 50%.

Inoltre, sostanza, con un ratio “enterprise value to sales” di circa 0,83 per l’esercizio in corso, la società appare sottostimata.

Per concludere ricordiamo che il prezzo obiettivo indicato dall’unico analista che copre il titolo è accumulare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 53% circa.

Avvertenze sul titolo Fervi

La capitalizzazione del titolo non è piccolissima, si aggira intorno ai 40 milioni di euro. Tuttavia, gli scambi giornalieri sono molto ridotti. Parliamo, infatti, di un controvalore medio inferiore ai 20.000 euro. Se a questo si aggiunge che negli ultimi 4 mesi nel 27,5% delle sedute non ci sono stati scambi, si capisce come la prudenza nell’operare con questo titolo deve essere massima.

Ci consiglia, quindi, molta prudenza.

Se partisse al rialzo il titolo Fervi potrebbe dare grosse soddisfazioni ai suoi azionisti: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Fervi (MIL:FVI) ha chiuso la seduta del 1 marzo a 14,9 euro in ribasso del 2,61% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale