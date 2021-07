Finalmente siamo nel periodo dell’anno in cui la maggior parte di noi parte in vacanza o sta per farlo. È uno dei momenti più belli dell’anno, in vista ci sono divertimento e relax con amici, la famiglia e il nostro partner.

Vista la situazione globale sono sempre di più quelli che partono in macchina e non in aereo e preferiscono rimanere nel proprio Paese. Vediamo come organizzarci se partiamo in vacanza in macchina ed ecco i modi per evitare la nausea.

5 accorgimenti semplici per evitare questo disturbo comune

In realtà il mal di macchina non viene soltanto nelle piccole stradine di montagna o tortuose. Anche in autostrada e su lunghi tragitti si possono avere disturbi come mal di testa, nausea, vertigini. Al di là dei braccialetti che si comprano in farmacia o certe medicine specifiche, ecco come possiamo avere sollievo.

Innanzitutto per chi soffre di questo disturbo è meglio prendere posto davanti per evitare di sentire meno gli spostamenti durante le curve. Come secondo accorgimento aprire i finestrini e far circolare aria, quindi ossigenare bene il cervello e respirare profondamente aiuta a scacciare la nausea.

Se partiamo in vacanza in macchina ecco i modi per evitare la nausea

Vediamo quali sono gli ultimi tre consigli da seguire per evitare di passare un brutto viaggio proprio quando stiamo andando in vacanza.

È importante mangiare e riposarsi prima di viaggiare. Questo eviterà che la nostra digestione sia disturbata da tutti i movimenti e disequilibri che si possono creare durante la corsa. In effetti la sensazione in macchina è un po’ come quella del mal di mare, anche se siamo sulla terraferma.

Inoltre un ultimo avviso è quello di assumere dello zenzero in radice, sotto forma di radice, infuso o anche caramella. Prendendolo 30 minuti prima della partenza si rilasserà il sistema digestivo e si eviteranno le brutte sensazioni di nausea e giramenti di testa.