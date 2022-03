Chi fra noi non ha mai fatto un acquisto online? Probabilmente tutti risponderemmo positivamente. Durante i periodi di lockdown abbiamo imparato a comprare anche generi alimentari di prima necessità e a ordinare la spesa. Non è un caso che l’anno scorso il tasso di crescita delle vendite online non si sia arrestato rispetto al boom del 2020 che segna un +45%. Secondo i dati raccolti dall’Osservatorio eCommerce B2c, nel 2021 gli acquisti online sono incrementati del 18 %.

La comodità di avere qualsiasi articolo desideriamo sotto casa è ineguagliabile e siamo ben disposti ad aggiungere qualche euro per le spese di spedizione. Sul web si trovano veramente molti articoli che faticheremmo a reperire nei negozi vicino a casa. Dai prodotti specifici per i nostri hobby, a pezzi di ricambio introvabili, dagli ebook fino al make up. I prezzi online sono spesso davvero vantaggiosi e talvolta si può risparmiare veramente un bel gruzzoletto. Se conoscessimo più a fondo però le strategie che utilizzano i guru del marketing potremmo risparmiare ancor di più.

Se ordiniamo la spesa o facciamo acquisti su internet potremmo risparmiare un bel po’ di soldi conoscendo questo trucco

C’è una questione davvero scottante per i creatori e proprietari di ecommerce. Costoro proprio non riescono a trovare pace per risolvere questo problema: i carrelli abbandonati. Basti pensare che solo il 30% dei carrelli elettronici riempiti dagli utenti giunge alla cassa. Questo non significa che siamo un popolo di rinunciatari, anzi ci sono dei motivi precisi per cui non si conclude un ordine. Fra questi, ad esempio, c’è il calcolo finale delle spese di spedizione che potrebbe essere troppo oneroso.

Fatto sta che gli esperti di marketing cercano di adottare qualsiasi espediente per convincerci ad acquistare e a trasformare il carrello in una vendita. Ecco, quindi, un trucco che a volte viene utilizzato e di cui potremmo servirci.

Lo sconto per completare l’ordine

In Italia è ancora abbastanza raro ma sta prendendo piede questa strategia di marketing. A tutti coloro che abbandonano un carrello, viene mandata una mail con un coupon sconto proprio per incentivare a concludere l’ordine. Si tratta il più delle volte del 5% del carrello oppure vengono omaggiate le spese di spedizione.

Cosa potremmo fare quindi per risparmiare sui nostri acquisti:

adocchiato l’ecommerce da dove vogliamo acquistare registriamoci sul sito, lasciamo anche l’indirizzo mail;

mettiamo tutti i prodotti che ci interessano nel carrello;

chiudiamo la pagina dell’ecommerce o facciamo il logout.

Badiamo bene che fra gli articoli che ci servono non ci siano prodotti che abbiano scarsa disponibilità. In questo caso potremmo rischiare di non trovarne più dei pezzi rimasti. Quindi meglio acquistare subito in questa evenienza.

Nel giro di poche ore dovrebbe arrivarci la mail che ci invita a concludere l’ordine, approfittando di uno sconto.

Purtroppo non c’è modo di sapere prima quale strategia di marketing abbia scelto l’ecommerce. Se ordiniamo la spesa o facciamo acquisti online potremmo però risparmiare qualche soldo nel caso inviasse un coupon per finalizzare la vendita. Altrimenti, pazienza o si acquista senza sconto e coupon!

