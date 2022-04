Se abbiamo deciso di adottare un gatto, stiamo ben attenti a quello che scegliamo. Dobbiamo essere sicuri di potergli dare tutte le cure di cui ha bisogno e, dall’altro lato, anche lui non ci deve causare eccessivi problemi in casa.

Uno dei tratti distintivi di molti gatti, ad esempio, è la tendenza a perdere pelo. Quasi tutti i mici ne perdono un po’, ma ce ne sono alcuni che battono la stragrande maggioranza delle altre razze. Oggi conosciamo tre gatti che hanno proprio questa fortissima tendenza. Ovviamente, se odiamo i peli per casa evitiamo assolutamente di sceglierli o ci troveremo a dover rimuovere pelo per tutta la casa.

Queste sono le tre razze

Iniziamo dal Bobtail Americano, un gatto che arriva dall’America del nord, sviluppatosi a partire dagli anni sessanta del secolo scorso. Ha una caratteristica molto particolare: una coda cortissima, che è circa la metà di quella degli altri gatti. Si tratta di una razza molto socievole, difatti è enormemente legato alla sua famiglia. È anche molto giocherellone e va d’accordo con altri animali. Questo è un gatto di taglia grande, muscoloso, che può avere il pelo corto o lungo, ma sempre molto folto. E, purtroppo, tende a perderne tantissimo.

Proseguiamo con il Certosino, razza francese il cui nome originale è Chat de Chartreux. Un bel micio di colore grigio e con gli occhi arancio, è una delle razze più antiche che si conoscono. Pare che fosse già presente in Francia prima del 1600. Un po’ come il Bobtail, è bello robusto e muscoloso. Si tratta di un gatto indipendente e che sa stare da solo per lungo tempo, però a volte ama stare un po’ con il padrone. Il suo pelo grigio è davvero morbidissimo, però tende davvero a perderne molto.

Se odiamo i peli per casa evitiamo assolutamente questi gatti che ne perdono tantissimi

Concludiamo con il Cymric, un gatto che ha una particolarità che si nota subito: gli manca la coda. Si tratta di una mutazione genetica che, però, non ha alcuna influenza negativa sulla sua salute, anzi, gli dona semplicemente un aspetto unico.

Questo è un bel gatto statunitense, sempre allegro e vivace, amante della sua famiglia, ma che si apre anche ad eventuali ospiti sconosciuti. Ha un pelo molto lungo che deve essere spazzolato frequentemente, almeno due volte a settimana. Ovviamente, il pelo lungo porta a una marea di peli sparsi per tutta la casa. Insomma, un gatto bello e simpatico, ma con le sue particolarità

