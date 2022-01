Grandi e piccini adorano la Nutella. Uno dei prodotti italiani più conosciuti al Mondo. Nata ad Alba, in provincia di Cuneo, oggi è il simbolo di un’azienda tra le più grandi d’Italia, con un fatturato che supera abbondantemente i 10 miliardi di euro. Una potenza davvero, che ha avuto nella Nutella uno dei suoi motori principali. Così semplice da preparare, ma così buona da gustare. Questo è uno dei segreti della crema spalmabile più famosa del Mondo.

Non solo Nutella, però. Se parliamo di crema, a livello di gusto, non le è certamente seconda quella ai pistacchi. Un prodotto che, in Italia, significa soprattutto Sicilia, con la piccola Bronte come capitale. Qui, infatti, si trova il pistacchio verde. Una prelibatezza che ha portato il nome di questa cittadina vicino a Catania a essere riconosciuta a livello internazionale.

Senza l’ambizione di confrontarsi con questi due colossi, oggi vogliamo proporre una crema da fare in casa, con il cioccolato a fare da sfondo. Arricchendola però con una spezia dal gusto intenso, ovvero lo zafferano. Una delizia pronta in pochi minuti, che non avrà nulla da invidiare alle creme citate in precedenza. Andiamo a vederne i pochi ingredienti:

80 ml di latte;

150 grammi di cioccolato al latte;

50 grammi di cioccolato fondente;

20 ml di olio di semi;

30 grammi di zucchero a velo;

sale;

una bustina di zafferano in polvere.

Se Nutella e crema al pistacchio sono divine, il matrimonio tra il cioccolato e questo ingrediente è da pancia mia fatti capanna

In un pentolino mettiamo il latte insieme all’olio. Poi accendiamo il fuoco, che terremo costantemente lento. Intanto che iniziano a scaldarsi, sminuzziamo i due tipi di cioccolato in scaglie. Li immergiamo nel liquido, insieme allo zucchero a velo e a un pizzico di sale. Con un cucchiaio di legno inizieremo a girare lentamente, mentre il cioccolato inizierà a sciogliersi. Quando questo accadrà, spegniamo il fuoco e aggiungiamo la bustina di zafferano. Amalgamiamo bene e la nostra crema da spalmare sarà pronta.

Prendiamo un barattolo a chiusura ermetica e andiamo a versare il composto e lì lo lasceremo raffreddare. Quando la crema sarà arrivata a temperatura ambiente, potremo utilizzarla in vari modi. Spalmandola sul pane, facendone il ripieno di una crostata oppure preparare crêpes o palacinka. O semplicemente prendendo un dito e assaggiandola così, al naturale. Perché se Nutella e crema al pistacchio sono divine, questa al cioccolato e zafferano conquisterà tutti allo stesso modo.