Se notiamo che il gatto si lecca subito dopo mangiato è perché sta rispondendo a un curioso istinto antichissimo, ecco quale

Interpretare il comportamento degli amici a quattro zampe con cui condividiamo la nostra quotidianità non è sempre facile. Cani e gatti hanno un proprio linguaggio, molto diverso dal nostro e naturalmente ciascun individuo ha una personalità diversa. Ma se il linguaggio dei cani è per molti più semplice da comprendere, quello dei gatti rimane spesso un grande mistero. I nostri compagni felini a volte mettono in atto comportamenti curiosi o inspiegabili. Per esempio, a molti è capitato di notare che i gatti si leccano a lungo e con grande cura subito dopo aver mangiato, anche se non sono sporchi, e anche se si erano “fatti il bagno” poco prima. Ma perché avviene questo comportamento?

Un istinto antico

I gatti ovviamente si leccano in primo luogo per pulirsi e anche per dimostrare agli altri affetto e unità sociale. Ma perché si leccano quasi ossessivamente dopo mangiato? La risposta è sorprendente. Si tratta di un’abitudine antica, che si è trasformata in un vero e proprio istinto. In natura i felini predatori si leccano subito dopo aver mangiato per eliminare ogni traccia del sangue della preda dal loro mantello.

Certamente avremo visto dei documentari naturalistici in cui i membri di un branco di leoni si leccano e si puliscono tra loro dopo aver sanguinosamente pasteggiato su qualche preda appena abbattuta. Ebbene, il nostro micio di casa è ancora un predatore selvatico nel cuore e fa la stessa cosa.

Anche se al giorno d’oggi i nostri mici consumano crocchette e cibo in scatola, fino a poco tempo fa dovevano cacciare e procurarsi da soli il loro pasto. Abbattendo e consumando la preda, il loro pelo spesso si sporcava di sangue e così era imperativo per loro pulirsi subito dopo aver mangiato. Non soltanto per evitare che il sangue si incrosti nel mantello, e porti sporcizia e malattie, ma anche per eliminarne l’odore, evitando di attirare i nemici e passando inosservati durante la prossima battuta di caccia.

I gatti di casa conservano gli istinti dei loro antenati selvaggi

Anche se oggi il nostro micio di casa consuma crocchette e bocconcini, il suo istinto continua a dirgli di pulirsi il sangue dal pelo dopo aver mangiato. È per questo che se notiamo che il gatto si lecca dopo il pasto, non dovremmo stupirci. Si tratta di un istinto antichissimo.

