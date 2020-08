“Una cattiva digestione è la causa di tutti i nostri malesseri”. A sostenerlo il più famoso medico della storia antica: il greco Ippocrate, fondatore e padre delle arti medicinali. Come sostengono sempre gli esperti della nostra redazione, una corretta digestione e di conseguenza un metabolismo efficiente sono l’azione primaria per stare bene. Al contrario, quando si blocca, inizia una serie di problemi che può portaci anche alla richiesta di intervento da parte dei dottori. Ricordiamo che la digestione è un processo fisiologico fondamentale in cui gli elementi assunti vengono assorbiti attraverso una serie di procedimenti chimici interni.

Il principio della digestione

Se non vuoi che ti si blocchi la digestione, evita questi alimenti. Analizzando cosa fare per evitare di avere problemi di digestione, ricordiamo l’insegnamento base, comune anche ai nostri figli sui banchi di scuola. La digestione permette di conservare i nutrienti e usarli come benzina della nostra macchina corporea e di eliminare quelli da scartare. Una cattiva digestione può portare alla nausea, al vomito, all’aerofagia, ha dolori addominali e a senso di pesantezza sullo stomaco.

Attenzione agli antinutrienti

Se non vuoi che ti si blocchi la digestione, evita questi elementi o segui i suggerimenti dei nostri esperti. Gli antinutrienti sono contenuti in molti cibi che assumiamo quotidianamente e possono compromettere il contributo di calcio, ferro e sali minerali. Si dividono in quattro categorie: fitati, ossalati, solanina e tannini. Aldilà dei nomi tecnici, li troviamo in alimenti comuni come: pomodori, spinaci, legumi, caffè, cacao, patate, melanzane e vino.

La miglior difesa e l’attacco

Applicando uno dei motti principali del calcio all’ alimentazione, potremmo dire che la miglior difesa è l’attacco agli antinutrienti. E, siccome dobbiamo assumere per la nostra salute quasi tutti gli alimenti che li contengono, basterà semplicemente seguire gli accorgimenti i nostri esperti:

non bere vino dopo un pasto con questi cibi; tenere in ammollo i legumi prima di cuocerli; preferire la cottura a vapore; abbondare nell’uso di spezie.

Come infatti trattiamo quotidianamente, tutte le spezie oltre a portare beneficio a 360 ° al nostro fisico , sono fondamentali nell’ avviamento di un corretto ed equilibrato processo digestivo . Quindi, se non vuoi che ti si blocchi la digestione, evita questi alimenti

