L’estate è uno dei periodi dell’anno in cui abbiamo meno voglia di stare in cucina. Il caldo ci tiene lontani dai fornelli e molto spesso abbiamo anche poco tempo per cucinare. Ma noi di ProiezionidiBorsa abbiamo la ricetta giusta per goderci la carne anche nei mesi estivi: il carpaccio al pepe rosa e fagiolini. Se non vogliamo rinunciare al gusto della carne in estate dobbiamo provare questa ricetta pronta in 10 minuti e con soli 5 ingredienti.

Gli ingredienti per il carpaccio al pepe rosa e fagiolini

Per 4 persone ci serviranno:

2 etti di manzo;

fagiolini;

limone bio;

olio;

pepe rosa.

Il trucco per creare un carpaccio da veri chef è tutto nella selezione della carne. Optiamo sempre per una parte magra dell’animale e se possiamo scegliamo il vitello al posto del manzo poichè assorbirà meglio il condimento. I tagli migliori sono il filetto e la noce. Se vogliamo risparmiare qualche euro possiamo accontentarci anche del girello.

Se non vogliamo rinunciare al gusto della carne in estate dobbiamo provare questa ricetta pronta in 10 minuti e con soli 5 ingredienti: la preparazione

Iniziamo a preparare il nostro carpaccio e tagliamo il vitello a fette più sottili possibile. Disponiamo le fette a raggiera su un piatto abbastanza grande e ricopriamolo con il condimento a base di olio, pepe e limone.

Evitiamo sempre di disporre gli ingredienti del condimento direttamente sulla carne. É sempre meglio preparare prima un’emulsione. In mezza tazzina da caffè mettiamo olio, pepe rosa e una spruzzata di limone e amalgamiamo bene. Adesso possiamo distribuire sul piatto.

Aspettiamo qualche minuto e quando la carne è abbastanza bagnata possiamo disporre sopra i fagiolini che avremo precedentemente cotto al vapore. Per dare un tocco di classe e colore aggiungiamo qualche fetta di limone e dei grani di pepe rosa.

Siamo pronti per servire. Magari accompagnando il piatto con un’insalata verde e con un bel bicchiere di vino rosso toscano.

Per completare il nostro freschissimo menù estivo lo chef consiglia un gustoso budino a base di pesche.