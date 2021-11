Molti di noi amano prendersi cura della propria casa e, in particolar modo, del proprio bagno. Quest’area della casa, infatti, è fondamentale per la nostra igiene e tanti tengono alla sua pulizia. Parlando di questo argomento, ci sono dei modi in cui lo si può mantenere splendente. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, avevamo spiegato proprio come far brillare il nostro WC. Ma non basta pulirlo per mantenerlo perfetto. Infatti, dobbiamo anche prenderci cura delle parti di quest’ultimo che non si vedono, come le tubature. Vediamo cosa possiamo fare, quindi, per evitare di commettere anche i più piccoli errori.

Se non vogliamo intasare le tubature col rischio di allagare casa dovremmo smettere di buttarli nel WC

Dobbiamo pensare sempre al funzionamento del nostro WC e non solo alla sua pulizia. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, avevamo già indicato un oggetto che non dovremmo assolutamente buttare nel water. Oggi vogliamo allungare la nostra lista, evidenziando altri rifiuti che sarebbe meglio relegare nella spazzatura piuttosto che nel nostro WC. Tra questi possiamo vedere, per esempio, le piccole capsule dei medicinali che alcuni prendono. Molte persone tengono le medicine in bagno, ovviamente per una questione di comodità. E alcune persone, dopo averle ingerite, per fare più in fretta gettano le minuscole capsuline proprio nel water. Questo, però, è un errore che potrebbe portare a spiacevoli conseguenze. Infatti, questi oggetti potrebbero portare a un’ostruzione e non sarebbe il caso di rischiare.

Ecco un altro oggetto che sarebbe meglio non gettare nel WC per non correre rischi e vivere molto più sereni

Non parliamo solo di capsule di medicinali però. Infatti, un’altra cosa che alcune persone tendono a buttare nel water è lo scottex. O, comunque, altri decidono di gettare al suo interno dei fazzoletti. Anche in questo caso, il loro materiale a lungo andare potrebbe creare un’ostruzione, quindi meglio non rischiare. Perciò, adesso lo sappiamo. Se non vogliamo intasare le tubature col rischio di allagare casa dovremmo smettere di buttarli nel WC. Ovviamente non stiamo dicendo che un fazzoletto nel water possa definitivamente intasare i tubi e creare un allagamento nella nostra casa. Questo sarebbe praticamente impossibile. Stiamo parlando, però, di azioni che, a lungo andare, potrebbero creare questa conseguenza. E sappiamo bene che prevenire è meglio che curare. Quindi, piuttosto che correre il rischio di ritrovarci in una tale situazione scomoda, sarebbe meglio gettare i rifiuti non adatti allo scarico nell’apposito cestino.

