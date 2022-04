Spesso nella vita ci capita di incontrare persone nuove e di non saper come approcciarci nel modo giusto. In particolare, un problema che accomuna moltissimi è capire se, a livello effettivo, possiamo fidarci di queste nuove conoscenze. In questo caso, infatti, è molto difficile comprendere se il nostro istinto può aiutarci o se semplicemente siamo sulla difensiva. Ma c’è una cosa che potremmo fare in questo genere di situazioni. Affidarci ai consigli dell’astrologia. Le stelle, infatti, delineano le caratteristiche di diversi segni zodiacali e potrebbero aiutarci a capire se possiamo fidarci delle persone che abbiamo di fronte.

I segni che secondo l’oroscopo sono meno fedeli e che potrebbero davvero stupirci

Ovviamente, quando si prende l’astrologia come punto di riferimento per capire le persone intorno a noi, bisogna farlo con criterio. In questo caso, infatti, non parliamo in alcun modo di una scienza esatta. E, al contempo, non stiamo trattando dati scientifici certi e sicuri. Quindi, la cosa migliore da fare sarà rivolgersi sicuramente alle stelle per capire qualcosa in più, ma ricordandosi che potrebbero esserci informazioni che non corrispondono poi alla realtà dei fatti. Tornando a noi, ad ogni modo, pare ci siano alcuni segni che, secondo l’oroscopo, sono meno fedeli di altri.

Tra questi troviamo, in modo forse totalmente inaspettato, la Bilancia. Questo segno, infatti, conosciuto e noto per il suo equilibrio e per la ricerca costante della giustizia, pare potrebbe tradire la nostra fiducia. In particolar modo, la Bilancia tiene molto all’aspetto e all’immagine che offre di sé. Quindi, adora essere adulata. E questo piacere potrebbe trasformarsi in infedeltà.

Se non vogliamo brutte sorprese e delusioni senza rimedio dovremmo davvero tenere d’occhio questi 3 segni zodiacali perché ci potrebbero tradire senza rimorsi

Sul podio, poi, troviamo anche il Sagittario. Stiamo parlando di un segno sicuramente famoso per la sua saggezza e la sua calma ma, al tempo stesso, profondamente libero e indipendente. Queste ultime due caratteristiche, in momenti specifici della vita, lo portano a voler vivere di sola passione. A volte, anche rischiando di diventare troppo egoista. In questi casi, non è difficile che il Sagittario si lasci prendere dal momento, dimenticandosi della fedeltà. Infine, troviamo l’Aquario, per quanto anche questo segno sia molto riflessivo e razionale, come il Sagittario è fortemente libero. E non dimentichiamoci che l’Aquario è anche eclettico e particolare. E proprio questo lo porta sempre a voler sperimentare, anche a discapito della sua fedeltà. Dunque, se non vogliamo brutte sorprese e delusioni senza preavviso, sappiamo che questi 3 segni potrebbero riservare degli atteggiamenti inaspettati.

