Un tempo l’arricciacapelli era super di moda, lo avevano praticamente tutte in casa. A seconda della dimensione del diametro si potevano ottenere boccoli ben stretti e definiti. Ma un problema comune soprattutto era il fastidioso segno della linguetta di blocco. Quella parte a molla che permetteva di fissare la ciocca e tenerla ben ferma durante l’arricciatura.

In passato ottenere quel look era possibile solo con l’arricciacapelli. Oggi con la piastra si possono sia lisciare che arricciare i capelli. Le piastre moderne sono sempre più potenti e progettatate per non essere aggressive sul capello. In commercio se ne possono trovare con le piastre in ceramica, alla tormalina o anche al vapore. Non ce n’è una migliore dell’altra l’importante è scegliere quella più adatta ai nostri capelli.

Se non vengono i boccoli con la piastra probabilmente stiamo facendo uno di questi comuni errori

Appurato che la piastra migliore è quella più adatta a noi, vediamo perché anche impegnandoci i boccoli non escono proprio. Uno degli errori più comuni è quello di non variare il senso del boccolo. A seconda del tipo di movimento di arricciatura verranno onde più larghe o più strette. Una tecnica molto efficace per avere onde voluminose e durature è alternare il senso del boccolo. Realizzarne alcuni in senso antiorario e altri in senso orario per avere un effetto più pieno. Ma anche partire arrotolando la ciocca all’esterno per ottenere onde morbide e definite.

Passaggi fondamentali per la buona riuscita

Mai usare la piastra su capelli bagnati, non solo le onde non verranno ma bruceremo i capelli. Asciughiamoli bene se usiamo una piastra normale, se usiamo quella a vapore possono rimanere leggermente umidi. Applichiamo un termo-protettore per nutrire e proteggere il capello dal calore. Anche un olio per districare bene i capelli da bagnati è fondamentale e li renderà meno secchi.

Prima di passare all’arricciatura è importante sezionare i capelli. Procediamo partendo da sezioni strette dal basso verso il centro della testa. Facendo l’inverno difficilmente avremo onde perfette.

Dopo aver realizzato il boccolo evitiamo di toccarlo o peggio spazzolarlo. Diamogli il tempo di raffreddarsi così la piega rimarrà a lungo. Meglio ancora se lo avvolgiamo e fissiamo con un becco d’oca. Dopo aver finito tutta la testa spruzziamo un filo di lacca e apriamo i boccoli.

Errori da evitare assolutamente

Usare temperature troppo alte non definisce meglio il boccolo. Meglio una temperatura media e se non si può regolare forse la piastra è da sostituire.

Evitiamo anche di partire da troppo vicino al cuoio capelluto. Non solo c’è il rischio di scottarsi, ma anche la possibilità di creare un avvallamento. Il boccolo risulterà piatto e l’effetto non è dei migliori.

Per finire, non stringiamo troppo la ciocca tra la piastra. Non è necessario, allentiamo un po’ la presa così l’onda sarà più omogenea.

Quindi, se non vengono i boccoli con la piastra non è necessariamente un problema di poca potenza. Per un buon risultato bisogna avere pazienza, non basta arrotolare la ciocca qualche secondo.

