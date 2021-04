È un problema comune, ma di solito affligge soprattutto le donne. Solo perché rispetto agli uomini hanno l’abitudine di cambiare borsa più spesso. E ogni volta che si deve uscire di casa non si trovano mai le chiavi. Chiavi di casa, chiavi della macchina, chiavi dello scooter. Quindi bisogna scavare in borsa, sperando di non averle spostate. Ma questo non significa che agli uomini non capita mai. Anzi, in quel caso c’è da controllare ogni parte della casa, e ogni tasca di ogni giacca. Ma per risolvere questo problema c’è una soluzione semplicissima, vediamo quale.

Se non troviamo mai le chiavi quando ci servono la soluzione è questo oggetto di design

Il problema di non trovare le chiavi è che ogni volta si ripongono in un posto diverso. Magari si poggiano sul tavolo appena rientrati e poi prima di pranzare si spostano per apparecchiare. Oppure finiscono tra le pieghe del divano dopo che ci siamo seduti. Quindi se non vogliamo perdere mai più le chiavi la soluzione è riporle sempre in un posto. Non è facile abituarsi, ma è qui che ci viene in aiuto questo favoloso e pratico oggetto. Lo svuotatasche. Un oggetto tanto semplice ma utilissimo che spesso neanche ci viene in mente di usare. Lo dice la parola, è proprio uno svuota tasche. Quando si rientra in casa ci si possono riporre tutti gli oggetti che poi ci serviranno quando dobbiamo uscire. Le chiavi, certo, ma anche il telecomando del garage o la mascherina.

L’ingresso è anche più elegante e raffinato

Lo svuotatasche non ha solo una funzione pratica, ma è anche un elemento di arredamento. Ne esistono di tanti tipi, moderni, classici o creativi. C’è l’imbarazzo della scelta. Se non abbiamo un mobiletto su cui posizionarlo, possiamo installare una mensolina. Si può scegliere una versione base di legno o porcellana. O anche un piattino decorativo. Ma ora se ne trovano di bellissimi, in metallo o colorato. La forma è quasi sempre standard, leggermente concava in modo da contenere gli oggetti che ci servono. Ma ne esistono di circolari, ovali, quadrati o rettangolari. Basta solo scegliere quello più adatto al nostro stile.

Se non troviamo mai le chiavi quando ci servono la soluzione è questo oggetto di design. È davvero utile e cambia la vita. Basta cercare le chiavi ovunque, ora sappiamo dove sono. E in più si può anche prenderne un paio e usarne uno per gli oggetti. Mentre l’altro si può riempire con il pot-pourri e profumare tutta la casa già dall’ingresso.