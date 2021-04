L’aspetto fisico è importante e come abbiamo già detto in articoli precedenti l’avere un corpo curato dimostra amore per se stessi. Prendersi cura di sé è un processo che richiede attenzione per la scelta dei prodotti e dei metodi che scegliamo ma anche costanza nell’applicarli.

La cura del corpo inizia da ciò che decidiamo di consumare e bere e continua con tutto ciò che mettiamo sulla nostra pelle.

Molti stanno attenti a scegliere i prodotti e i metodi naturali più corretti per far in modo che la pelle non risenta di scelte sbagliate.

Oltre alle gambe, alle braccia e alla pancia ci sono anche dei metodi più specifici per prendersi cura delle proprie labbra.

Se non ti piacciono ecco come rimpolpare le labbra con metodi naturali ed economici.

Scrub fai da te e olio al peperoncino

Non tutti stiamo bene con ciò che abbiamo, ad esempio ci sono molte donne che hanno labbra sottili ma preferiscono le labbra carnose e piene.

Esistono tanti metodi ed in articoli precedenti abbiamo già indicato come fare degli esercizi o cosa utilizzare per dare loro un po’ di volume.

Sappiamo già che per avere delle labbra curate bisogna partire prima di tutto dall’idratazione, questo permetterà di avere delle labbra in salute e morbide.

L’idratazione inizia dalla quantità di acqua che beviamo e da ciò che mangiamo ma anche dai prodotti che applichiamo sulle labbra.

Oltre questo però possiamo optare per degli scrub naturali a base di zucchero, olio e miele. Questo composto è perfetto per nutrire le labbra. Lo scrub naturale non solo nutre ma stimola la circolazione e rende le labbra più morbide, consigliamo di applicarlo delicatamente per cinque minuti.

Esiste un altro metodo per rimpolpare e donare volume alle labbra ma bisogna prima applicarlo su una piccola zona della pelle per osservare le reazioni.

Ci stia riferendo all’olio al peperoncino, esso può essere applicato sulle labbra ma in piccole quantità poiché dona volume alle labbra ma può anche irritarle.

