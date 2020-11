L’emicrania è un problema che colpisce tantissime persone. Che sia persistente, o solo passeggera, può risultare davvero fastidiosa. E può impedire di lavorare bene durante il giorno e di godersi la serata in totale relax. E se le medicine per fermarla non fanno effetto, anche la notte sarà probabilmente piuttosto travagliata. Ma a quanto pare potrebbe esserci un rimedio, e il segreto sta proprio nell’alimentazione. Infatti, se non si vuole avere mal di testa, ecco i cibi da evitare.

I consigli degli esperti per evitare il mal di testa partendo dall’alimentazione

Ci sono dei cibi che andrebbero assolutamente evitate se si vuole eliminare quel fastidioso mal di testa. E a dirlo è una dottoressa la Dottoressa dell’Unità Operativa Semplice Diagnosi e Cura delle Cefalee della Fondazione Istituto Neurologico Nazionale Mondino. La studiosa, infatti, ha indicato alcuni alimenti come fortemente disturbanti per questo tipo di problema. E, quindi, si dovrebbe cercare di eliminarli dalle proprie dispense per qualche tempo. Almeno finché l’emicrania non sarà passata.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Ecco quali sono i cibi da evitare

Andrebbero evitati cibi dalla digestione complessa. Dunque olive, frutta secca in guscio, pane, cioccolato, fritti e agrumi sono da abbandonare per un po’. Da lasciare ancora in panchina anche yogurt e latte. In più, sarebbe saggio non mangiare per qualche tempo salumi, formaggi stagionati o zuppe pronte. Sarebbe sicuramente meglio, secondo la Dottoressa, scegliere piatti come riso e pasta, con dei legumi freschi magari. Anche la carne, i succhi e le spremute saranno sicuramente perfetti.

Bisogna fare attenzione anche a come si cucina. La cottura a vapore o in forno è l’ideale per chi ha questo problema, mentre la bollitura, la brace e la frittura sono da accantonare. Dunque, se non si vuole avere mal di testa, ecco quali sono i cibi da evitare. Ovviamente, se il problema dovesse persistere, il consiglio è quello di rivolgersi al proprio medico curante.

Approfondimento

È vero che il caffè allevia il mal di testa?