Arriva un momento per tutti nella vita in cui l’età può rappresentare un problema. Durante l’anzianità, infatti, molte persone hanno bisogno di un aiuto maggiore. Attenzione, non tutte. Ci sono anziani che riescono benissimo a prendersi cura di sé senza riscontrare grandi difficoltà. Ma altri, purtroppo, necessitano di un supporto a volte costante. E dunque, se non vi sono figli o se questi ultimi, causa lavoro o problemi personali, non possono prendersi cura dei genitori, la scelta più logica è sempre la casa di cura. Ma sono in tanti a non voler lasciare i propri familiari in questi luoghi. Non perché non siano ben attrezzati o sicuri, tutt’altro. Ma perché arriva il senso di colpa, come se li si stesse abbandonando. Ma a questo c’è un rimedio. Infatti, se non si vogliono lasciare gli anziani nelle case di cura, ecco una soluzione che renderà tutti felici.

La nuova tendenza che sostituisce le case di cura

Le case di riposo sono nate da una necessità ben specifica. Ossia, quella di ospitare persone anziane che necessitano di cure e attenzioni. E dunque questi luoghi si offrono di fornire assistenza e supporto anche alle famiglie degli anziani, che non possono accudirli. Ma, come già accennato, spesso il senso di colpa assale. Si ha paura, infatti, che in queste strutture ci si possa annoiare o ci si possa sentire abbandonanti. Per eliminare questo problema, allora è stata creata una soluzione davvero interessante. La proposta arriva dalla Danimarca, e si sta facendo strada nel Paese. E allora, se non si vogliono lasciare gli anziani nelle case di cura, ecco una soluzione che renderà tutti felici.

La Danimarca propone una soluzione davvero sorprendente

La Danimarca propone un modello residenziale per anziani totalmente innovativo e fuori dagli schemi. Ossia, una struttura con più appartamenti e diversi spazi comuni da condividere con i propri amici. Esatto, le persone anziane, che hanno bisogno di un aiuto maggiore, potrebbero tranquillamente vivere in questa sorta di residence. E, l’aspetto più interessante, è che si cercherebbe di far vivere in appartamenti vicini amici di vecchia data, per non far sentire nessuno solo. In questo modo, ognuno avrebbe la sua privacy ma, al tempo stesso, grazie agli spazi comuni, tutti potrebbero godere della convivialità e del piacere di stare insieme.

Un modello di case in comune davvero interessante, che chissà, potrebbe anche prendere piede in Italia un giorno!

