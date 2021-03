Le varie piattaforme di streaming a pagamento sono ormai entrate nelle case e nella quotidianità di molti. Con questo periodo di restrizioni sono diventati la vera alternativa allo svago a cui eravamo abituati. Ma anche per questo motivo molto spesso possiamo riscontrare un problema. Sederci davanti alla tv o al pc o al tablet e non sapere cosa decidere di guardare. Abbiamo già visto e rivisto i nostri film o serie preferiti. Oppure ci siamo mangiati in poco tempo i nuovi contenuti. Abbiamo però una soluzione se non si sa più che guardare su Netflix ecco il trucco per sbloccare titoli nascosti.

Cosa fare

Prima di dire cosa riusciremo ad ottenere con questo trucco vediamo il procedimento per arrivare al risultato.

Bisogna, innanzitutto partire dalla pagina web di Netflix e non dalla sua applicazione. L’interfaccia rimane la stessa ma in pochi sanno che quando si va a scegliere una categoria di contenuti questa corrisponde ad un determinato codice. Questo codice compare infatti sul link, nella barra di navigazione, dopo l’ultimo slash.

Esistono dei siti di cui citiamo “Netflix code” che presentano un elenco completo dei codici relativi ad ogni tipologia di contenuto. La particolarità è che presentano oltre ai comuni generi di intrattenimento anche tutti i sottogeneri più specifici. Quello che bisogna fare è andare su questo sito scorrere fino al genere di nostro interesse. Copiare il codice, andare sulla pagina di Netflix e selezionare un genere qualsiasi. A questo punto andiamo sulla barra dove è presente il link completo e sostituiamo il codice finale presente con quello che avevamo copiato.

Il risultato

Cosa otterremo? Avendo fatto una selezione più specifica con il codice del subgenere che abbiamo scelto inizialmente avremo un ventaglio di titoli più inerente alla nostra scelta. Inoltre, proprio per questi motivi, ci verranno palesati titoli che solitamente non compaiono scorrendo i contenuti sull’app.

Questo perché Netflix comunque fa una selezione di contenuti da proporci data da vari fattori. In questo modo, invece, avremo un elenco davvero completo. Quindi, se non si sa più che guardare su Netflix ecco il trucco per sbloccare titoli nascosti.