Spesso siamo poco consapevoli di ciò che facciamo. Ciò accade soprattutto quando si tratta di relazionarsi con un’altra persona. La nostra sicurezza, e al contempo il bisogno di controllo, crolla quando l’obiettivo è conquistare chi abbiamo di fronte.

Durante un corteggiamento esistono dei modi che possono sembrare piacevoli e seducenti, ma non lo sono per niente. Inoltre, essi mascherano insicurezza, vergogna, tensione. Spesso, se non si riesce a conquistare una donna la causa potrebbe essere uno di questi comuni e banali errori di seduzione. Ecco che la soluzione è a portata di mano.

Basta individuare questi comportamenti poco graditi ma comuni a molti uomini single e cercare altre espressioni di corteggiamento. In questo modo avremo più chance di trovare la persona giusta.

Alla ricerca dell’anima gemella

Il bisogno di trovare una persona che spezzi la solitudine spinge a ricerche frenetiche. Spesso, però, queste avvengono nei luoghi sbagliati. Non esiste esattamente un luogo giusto ma, se si cerca una relazione stabile, è più semplice incontrare qualcuno che ci possa piacere nei nostri luoghi preferiti. Ci sono buone possibilità di avere hobby e passioni comuni.

Quando troviamo una donna interessante il primo errore è iniziare a fissarla. Non molti uomini conoscono il segreto del “guardo non guardo”. Giocare con gli sguardi è importante, non crea imbarazzo ma curiosità. Al contrario, fissare una persona la allontana e crea disagio.

Probabilmente la cosa migliore da fare è trovare un pretesto per presentarsi. Il modo in cui lo si fa è fondamentale. Mai essere invadenti, avvicinarsi con rispetto cercando di capire se l’altra persona è disposta a farci entrare nel suo spazio personale. Scambiare due parole a volte è il modo migliore per iniziare la conquista. Si può capire immediatamente se si tratta solo di attrazione fisica, oppure ci può essere qualcosa di più.

Se non si riesce a conquistare una donna la causa potrebbe essere uno di questi comuni e banali errori di seduzione

Una volta passata la prima fase, arriva il conteggiamento vero e proprio. Bisogna sempre prestare attenzione ai segnali e non farsi avanti con spavalderia eccessiva. Una donna ha bisogno di gradualità nell’avvicinamento. Durante questa fase, la donna cerca di capire se quella persona fa per lei. Le prime volte cerchiamo casualmente di entrare in contatto fisico. Lo sbaglio che spesso si fa è forzare la mano quando l’altra persona non è pronta.

Errore fatidico: dimostrarsi appiccicosi o insistenti. Poi, mai essere alle dipendenze dell’altra persona, ma trovare uno scambio equilibrato. Ascoltare ed essere ascoltati è fondamentale. Questo previene anche possibili fraintendimenti, per esempio quando una donna cerca solo amicizia. Nel dubbio, meglio chiedere e non perdere troppo tempo.

Approfondimento

Gli accessori inaspettati delle donne per conquistare gli uomini a colpo sicuro