Uno degli sbagli più grandi che può compiere chi decide di dedicarsi al giardino è quello di allestire male gli spazi. E così capita spesso di ritrovarsi con zone ricchissime di fiori e piante e con angoli tristi e spogli. Il motivo è che non tutte le parti del giardino sono uguali, sia a livello di terreno che di esposizione solare. Per questo motivo è sempre fondamentale scegliere la pianta adatta ad ogni situazione. Alcune specie sono particolarmente indicate per le zone rocciose. Altre crescono bene anche nelle parti più difficili. E se non sappiamo cosa mettere nell’angolo vuoto del nostro giardino la pianta che stiamo per presentare è una soluzione geniale. Con pochissime cure e attenzioni ci inonderà di spettacolari fiori color giallo acceso.

La Cassia Corymbosa è la pianta perfetta per completare il giardino

Cerchiamo una pianta per riempire le zone spoglie del giardino, facile da curare e allo stesso tempo altamente spettacolare? La soluzione migliore potrebbe essere la Cassia Corymbosa, famosa anche con il nome di Sienna Yellow. Come si intuisce dal nome il tratto distintivo di questa specie sono i suoi meravigliosi fiori gialli.

Fiori dal colore talmente vivo che sembrano schizzi di colore di un pittore impressionista. Se vogliamo un giardino degno di un quadro dobbiamo iniziare a coltivare la Cassia proprio in questi giorni più caldi. Seguendo pochi semplici passaggi ci inonderà con una delle fioriture più abbondanti presenti in natura.

Se non sappiamo cosa mettere nell’angolo vuoto del giardino questa pianta dagli spettacolari fiori gialli e semplicissima da curare fa davvero al caso nostro

La Cassia Corymbosa dà il meglio di sé nei mesi che vanno da maggio a settembre. Questo perché questa specie ama il sole e le temperature estive tipiche delle nostre zone. Allo stesso tempo odia il freddo e il vento. Motivo per cui dovremo piazzarla in una zona del giardino riparata dagli agenti atmosferici.

Il terreno migliore per la Cassia è quello ricco di sabbia e compost. Terreno che deve essere sempre ben drenato per evitare il rischio di ristagni d’acqua che potrebbero rovinare irrimediabilmente le radici.

Pochissimi problemi, infine, per quanto riguarda le annaffiature. In estate ci basterà annaffiare la pianta evitando i ristagni una volta ogni 7 giorni. In inverno sarà sufficiente ripararla dal freddo e annaffiarla una o due volte.

Il trucco per avere una fioritura al top è quello di aggiungere un fertilizzante specifico per arbusti sempreverdi una volta ogni 30 giorni.

