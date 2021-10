Molte persone credono fortemente nell’astrologia. Infatti, alcuni si rivolgono spesso alle stelle per capire cosa fare o quale strada intraprendere. Per esempio, ci sono delle persone che seguono il proprio segno zodiacale per scegliere in quale città vivere. E se dovessimo essere tra queste, in un nostro precedente articolo abbiamo proprio indicato le città adatte a ogni segno. Oppure, altre chiedono al proprio oroscopo quale taglio di capelli sarebbe ideale. E anche in questo caso, potremo trovare la risposta in un nostro articolo. Altre ancora, poi, stanno interrogando l’oroscopo per capire come travestirsi ad Halloween, festa ormai alle porte. Vediamolo insieme.

Se non sappiamo come vestirci per Halloween nessuna paura perché sarà proprio il nostro segno zodiacale a dircelo

Iniziamo dall’Ariete, primo segno dello zodiaco. In questo caso, si tratta di persone forti, coraggiose e fuori dagli schemi. Non c’è nulla di meglio, quindi, che travestirsi da Superman. Passando al Toro, invece, testardo e corretto, ci si potrebbe travestire da Hercules o da Mulan. Passando poi ai Gemelli, intraprendenti e furbi, potremmo pensare a un costume ancor più fuori dalle righe, scegliendo il Cappellaio Matto di Alice nel Paese delle Meraviglie. E, infine, per il sensibile ed eclettico Cancro, l’ideale sicuramente potrebbe essere Cappuccetto Rosso, mentre per il Leone, un po’ egocentrico ma pieno di carattere, sicuramente Lady Gaga o Freddy Mercury saranno le scelte più azzeccate.

Ecco altre idee per i restanti segni zodiacali

Passando a coloro nati sotto il segno della Vergine, meticolosi e razionali, non c’è nulla di meglio di Samara di “The Ring”. La Bilancia, poi, potrà trovarsi totalmente a proprio agio nei panni del Gatto con gli stivali. Passando agli amici dello Scorpione, l’idea migliore sarà sempre il Joker, perfetto per dare quel pizzico di brio alla serata. Il Sagittario, invece, potrà lanciarsi nell’interpretazione di Katniss di “Hunger Games”, personaggio coraggioso e impavido, mentre il Capricorno starebbe benissimo nei panni nella Pantera Rosa. Infine, l’Acquario potrebbe rappresentare alla perfezione Undici di Stranger Things e i Pesci, dolci e romantici, potrebbero optare per Marylin Monroe o, stupendo tutti come spesso fanno, andare fuori dagli schemi e scegliere il pagliaccio IT.

Dunque, se non sappiamo come vestirci per Halloween nessuna paura perché sarà proprio il nostro segno zodiacale a dircelo. Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti. Tutto quello che dovremo fare sarà prendere ispirazione da questi consigli. Infatti, non è detto che dovremo seguire alla lettera queste indicazioni. Potremo, però, usarle come spunto, cercando di capire in base a questa lista quale potrebbe essere il costume più adatto a noi e al nostro segno.

