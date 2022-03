In questo momento, in cui gli ultimi freddi tengono lontana la primavera, scopriamo una deliziosa ricetta. Il limone d’altronde serve non solo a scaldare con il suo colore caldo, ma anche a proteggere dal freddo. A rendere tutti questi ingredienti di una bontà unica ci penserà una casseruola.

La cucina italiana ha tante ricette molto gustose e tradizionali. A queste si aggiungono anche quelle che nascono dalla fantasia degli chef. Alcuni piatti classici e semplici sono sempre di moda e irrinunciabili. Sarà il caso della cremosa pasta con i fagioli, fatta di pochi ingredienti, ma sapientemente mischiati secondo una ricetta tradizionale.

Quando si mette il sale

Ma la cucina non è solo fatta di ricette, ma anche di piccoli segreti. Tra questi vi è l’utilizzo del sale. Molti si chiedono quale sia il momento opportuno per salare le pietanze. Si è nell’incertezza se carni, pesce e verdure bisogna salarli durante la cottura o alla fine. Se non sappiamo come mettere insieme sale e carne, la risposta dei grandi chef è sempre prima della cottura. Bisogna salare prima la carne, anche il giorno precedente, affinché il sale possa penetrare lentamente all’interno. Così la carne sarà più gustosa.

Per preparare qualcosa anche di gustoso e corroborante, proviamo questa fantastica ricetta “tutto insieme”.

Ingredienti delle linguine in casseruola con limone, pollo e cavolo riccio:

1 limone;

2 cucchiai d’olio d’oliva;

450 g di petti di pollo, tagliati a cubetti;

1 spicchio d’aglio tritato;

5 bicchieri d’acqua;

350 g di linguine;

1 barattolo di fagioli bianchi cannellini;

2 cucchiai di brodo vegetale;

150 g di cavolo riccio;

prezzemolo e pepe q.b.

Se non sappiamo come mettere insieme linguine e limone con pollo, cavolo riccio e fagioli cannellini allora scopriamo questa gustosissima ricetta

Cominciamo con il grattugiare la parte gialla del limone e poi lo spremiamo per ricavarne il succo. Poi mettiamo un cucchiaio d’olio in casseruola e soffriggiamo il pollo a fuoco medio, aggiungendo un aglio verso la fine. Sistemiamo il pollo in una ciotola.

Intanto prendiamo solo i fagioli dal barattolo, buttando l’acqua di governo e sciacquandoli velocemente. Mettiamo un cucchiaio d’olio nella casseruola insieme all’acqua. Aggiungiamo le linguine, i fagioli, il brodo vegetale e facciamo bollire finché la pasta non è al dente.

A questo punto mettiamo il pollo e l’aglio nella casseruola. Aggiungiamo anche il cavolo, il succo di limone insieme alla scorza e lasciamo giusto un paio di minuti sul fuoco girando. Poi togliamo e lasciamo addensare per qualche minuto. Copriamo il tutto prima di servire con prezzemolo tritato finemente e pepe. Un piatto che sarà una vera delizia per il palato.