Chi ha la fortuna di avere un orto, sa bene che molte verdure sono disponibili in grande abbondanza in certi periodi dell’anno. Bisogna ingegnarsi per trovare ricette sempre nuove in modo da non sprecare il cibo disponibile, ma anche non annoiarsi a tavola. Questa sorte tocca in particolare a pomodori, melanzane, e soprattutto zucchine, abbondantissime per alcune settimane all’anno. Ma se le abbiamo già mangiate in padella, al forno, nella pasta, sott’olio, fritte, e in insalata, come possiamo trovare nuove idee per cucinare le zucchine in modi sempre nuovi? C’è una ricetta semplicissima, veloce e soprattutto fresca, perfetta per l’estate.

Se non sappiamo come cucinare le zucchine proviamo questa novità fresca e creativa

Ma di quale ricetta stiamo parlando? Semplicissimo: l’idea è di usare delle striscioline di zucchine per comporre il sushi al posto della tradizionale alga nori. Questa idea è sempre più diffusa anche nei ristoranti giapponesi, ma possiamo prepararla a casa con facilità. Avremo una ricetta fusion fresca e semplicissima: un sushi con verdure al posto dell’alga. Se non sappiamo come cucinare le zucchine proviamo questa novità fresca e creativa. Ma come possiamo utilizzare le zucchine al posto dell’alga del sushi? Il procedimento è semplicissimo.

Tagliamole a fettine sottili

Scegliamo delle zucchine non troppo acquose, e tagliamole a striscioline molto sottili. Possiamo utilizzare una mandolina per ottenere delle strisce sottili e uniformi. Poi, disponiamo le striscioline su un piatto piano e cospargiamole di sale. In questo modo, non solo le zucchine risulteranno più saporite, ma elimineremo anche l’acqua in eccesso. Dopo almeno mezz’ora, eliminiamo il sale residuo con le mani, e siamo pronti ad utilizzare le nostre striscioline di zucchine per comporre il sushi. Le zucchine si sposeranno alla perfezione con il pesce, ma naturalmente anche con altre verdure, come il cetriolo o l’avocado. Buon appetito!

