Cosa c’è di meglio che avere delle piante aromatiche fresche sempre a portata di mano quando ci mettiamo ai fornelli? Utilizzare degli ingredienti prodotti da noi rende ogni piatto ancora più saporito e speciale. E tra le piante che moltissimi italiani hanno in casa c’è certamente il basilico. Molti però incontrano un problema. A differenza di rosmarino, timo, menta e altre aromatiche, il basilico appare particolarmente delicato. Se non lo bagniamo per un paio di giorni inizia subito ad avvizzire e a volte la piantina muore, nonostante le nostre amorevoli cure, senza alcuna apparente spiegazione. Sono molti gli italiani che hanno rinunciato a tenere una pianta di basilico in casa proprio per questo motivo. Ma in realtà, a volte ci complichiamo la vita per niente, perché c’è un trucco davvero semplicissimo per tenere in vita il basilico con zero sforzo. Vediamo quale.

Il basilico si può crescere in acqua senza terriccio

La soluzione è semplice: si tratta di liberarci di vasetto e terriccio e crescere la nostra pianta di basilico direttamente in acqua. Proprio così: sembra incredibile, ma il basilico è una delle molte piante che si possono mantenere in vita per lungo tempo senza terriccio, fornendogli solo dell’acqua. Ma vediamo come fare nella pratica.

Se non riusciamo a tenere in vita la pianta di basilico proviamo questo trucchetto davvero semplicissimo per non farlo mai avvizzire

Possiamo partire da una piantina di basilico intera, ma anche da un semplice rametto che magari ci è stato regalato da un amico. Se partiamo dalla pianta intera, dobbiamo prima rimuovere il terriccio. Svasiamo il basilico con estrema attenzione e rimuoviamo la terra prima con le mani, poi mettiamo la pianta sotto l’acqua corrente per lavare meglio le radici. Facciamo attenzione a non spezzarle. Dopo di che, basterà mettere la pianta a bagno in un contenitore d’acqua in un posto luminoso per farla durare molto a lungo.

Possiamo partire anche da un rametto

Se non riusciamo a tenere in vita il nostro basilico, lasciamo stare il terriccio e prendiamo in considerazione l’idea di farlo crescere in acqua. Partendo da un rametto, dobbiamo assicurarci che il taglio alla base del ramo sia netto e non sfilacciato. Poi mettiamo il rametto a bagno in un bicchiere, cambiando spesso l’acqua quando diventa torbida. Nel giro di qualche giorno, vedremo spuntare delle radici e il nostro rametto si trasformerà in una pianta di basilico vera e propria. Durerà molto a lungo e non dovremo più preoccuparci di bagnarla.

