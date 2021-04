Se abbiamo dei mobili, o un divano con dei piedini molto bassi, anche il più sottile degli spazzoloni, o delle aspirapolveri, non saranno adeguati. Anche i piumini antistatici, a volte, non riescono a passare sotto le basi degli armadi, costringendoci a spostarli.

Non tutti i giorni, però, possiamo eseguire pulizie così accurate di casa, spostando mobili e allora… facciamoci un cocktail!

Proprio così. Prepariamoci uno spritz con cannuccia. E ora spieghiamo perché.

Quest’oggetto sarà la nostra salvezza

Se non riusciamo a pulire bene gli angoli e sotto i mobili senza doverli spostare tutti i giorni quest’oggetto sarà la nostra salvezza: le cannucce.

Terminato l’aperitivo, prendiamo la cannuccia, la uniamo ad altre, 10-15, in un mazzetto, e le leghiamo insieme con un elastico.

Assicuriamoci che il diametro del mazzetto sia il medesimo del tubo della nostra aspirapolvere. A questo punto, inseriamo il mazzetto di cannucce all’interno del tubo dell’aspirapolvere più o meno fino alla metà dall’altezza dell’elastico

Ora azioniamo l’elettrodomestico e grazie alle cannucce riusciremo a raggiungere anche i punti più remoti.

Questa originale prolunga si può anche comprimere a seconda dell’altezza dei piedini dei mobili.

Una soluzione perfetta

Se anche l’insieme delle cannucce risultasse troppo alto per passare sotto al mobile possiamo procedere così.

Tagliamo alcune cannucce appena dopo la metà, quindi due centimetri dopo l’elastico, lasciandone lunghe solo tre o quattro.

A questo punto per le briciole o la polvere rifugiatosi sotto la mobilia non vi sarà più scampo e saranno spacciate.

Se pieghiamo la parte flessibile di alcune cannucce, invece, potremo raggiungere anche i punti alti con il flessibile dell’aspirapolvere. Una soluzione perfetta anche per evitarci di prendere la scala tutti i giorni.

Pulire la tastiera

Questo espediente è un ottimo mezzo anche per pulire la tastiera del Pc senza esercitare l’eccessiva forza che l’aspirapolvere potrebbe esercitare.

La potenza aspirante, infatti, se passata direttamente sulla tastiera potrebbe sì eliminare la polvere o le briciole ma, a volte, anche i copritasti.

Sarebbe una seccatura, infatti, dover aprire il sacco dell’aspirapolvere, alla ricerca del nostro tastino. Quindi utilizzando una prolunga riusciremo a raggiungere i punti più remoti, diminuendo la potenza del risucchio.

Qui, invece ,si possono trovare idee per utilizzare le cannucce per abbellire il giardino.

Buone pulizie!