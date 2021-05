Molte persone possiedono la passione per la fotografia. Anche se non siamo dei professionisti, fotografare paesaggi e luoghi meravigliosi è un modo per portare sempre con noi dei bellissimi ricordi. Avremo sicuramente notato che, se proviamo a fotografare la Luna i risultati non sono mai quelli sperati. Ma perché succede questo? Se non riusciamo a fotografare la Luna con lo smartphone stiamo sicuramente commettendo questi 3 comunissimi errori. Scopriamoli insieme.

Lasciare attivo il flash led

Il flash led ci permette di scattare fotografie di qualità ad oggetti o soggetti ravvicinati e in condizioni di scarsa luminosità. Questo però è controproducente se cerchiamo di usarlo per fotografare la luna perché questa è già un soggetto luminoso di per sé. Il flash puntato contro il cielo illuminerà tutta l’area e i soggetti circostanti e della luna ci restituirà soltanto un puntino.

Non impostare la modalità notturna

Sebbene possa sembrare banale, attivare la modalità notturna ci permette di rendere al meglio un soggetto che si trova in condizioni di scarsa luminosità. I più recenti smartphone e top di gamma possiedono delle avanzatissime opzioni per impostare i parametri utili per ottenere un buon risultato. Questi parametri sono ISO e luce residua. Se queste non fossero presenti tra le opzioni che possiamo modificare, ci sono diverse app che possiamo usare e che ci permettono di conseguire ottimi risultati. Per Android e IPhone consigliamo la app Night Camera, è perfetta.

Non usare il cavalletto

Spesso un risultato non soddisfacente è dovuto al fatto che la foto risulta mossa. Per ovviare a questo problema possiamo usare un cavalletto. Un cavalletto fotografico o un treppiede ci permetterà di fotografare la Luna nel modo migliore possibile. Una volta trovata l’inquadratura perfetta, infatti, il nostro smartphone non correrà il rischio di muoversi.

Consiglio

Se non riusciamo a fotografare la Luna con lo smartphone stiamo sicuramente commettendo questi 3 comunissimi errori. Se tutto ciò non bastasse, possiamo acquistare delle lenti esterne anche a prezzi piuttosto accessibili. Queste lenti esterne ci permettono di fare degli scatti di qualità migliore ed anche più precisa.

