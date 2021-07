L’importanza del sonno non è fondamentale solo per il recupero fisico ma anche per quello mentale. Gli esperti consigliano di dormire almeno 7 ore a notte ma soprattutto di farlo bene, senza continue interruzioni o alzate. Questo per non compromettere la quantità e la qualità del nostro sonno. Capita però a volte che non riusciamo a prendere sonno perché commettiamo degli sbagli. Attenzione che se non riusciamo a dormire ecco 1 motivo grave più 2 errori da evitare. Non facciamo l’errore che non possa mai capitare a noi perché l’insidia è sempre dietro l’angolo.

Il motivo più grave per il quale non ci addormentiamo

All’improvviso la tiroide si sfasa e il mancato sonno con palpitazioni e agitazione è uno dei primissimi sintomi che ce lo fa capire. Questa ghiandola così importante nella regolazione di metabolismo e pressione arteriosa può alterare il suo stato. Non dormire più bene può essere soprattutto sintomo di ipertiroidismo quando cioè la tiroide funziona oltre il suo standard. Oltre a non dormire più, riscontreremo un dimagrimento eccessivo e un continuo stimolo ad andare in bagno. Rivolgiamoci immediatamente al medico per fare le analisi.

Se non riusciamo a dormire ecco 1 motivo grave più 2 errori da evitare

Detto dello sfasamento della tiroide ci sono però due errori nelle nostre abitudini quotidiane che possono disturbare il nostro sonno.

Il primo è quello di fare una cena troppo pesante e magari fallo troppo tardi. Secondo gli esperti, infatti per favorire un corretto metabolismo e conseguente digestione non dovremmo cenare dopo le 20 della sera. Soprattutto se come dicevamo la cena non è particolarmente leggera.

Attenzione allo sport troppo tardi

Altro errore che rischia di compromettere il nostro sonno e che riguarda soprattutto i maschietti e in modo speciale le partite di calcetto. Giocare o comunque fare attività sportiva troppo tardi non fa bene al nostro organismo. Lo sport rilassa e tonifica ma andrebbe svolto almeno quattro ore prima di coricarci. Se non lo facciamo al 99% dei casi rischiamo di fissare il soffitto nell’attesa di addormentarci. Da esperti del settore l’unica cosa che possiamo suggerire è quella di preparare una camomilla tripla e berla appena arrivati a casa. Servirà almeno a contrastare l’adrenalina altissima che abbiamo nel sangue.

