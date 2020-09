Se non hai mai usato una pallina da tennis per dimagrire ecco come fare

Oggi gli Esperti della nostra Redazione vi spiegheranno come tonificarci e perdere peso con una semplice pallina da tennis. Sì, non state capendo male, vi illustreremo il sistema più economico, salutare e pratico per migliorare il nostro fisico. Vi basterà un muro, o, comunque una parete di rimbalzo e, se volete, anche il vostro amico a quattro zampe. Se non hai mai usato una pallina da tennis per dimagrire ecco come fare e quali esercizi eseguire. Non c’è nulla di difficile, di pericoloso, o che possa a mettere a rischio muscoli e parti del corpo.

Per le braccia e la reattività

Prendiamo la pallina e mettiamoci di fronte a un muro, o, comunque a una parete di rimbalzo. Lanciamo la pallina a varie altezze, cercando di procurare rimbalzi più vari e possibili. Creiamo delle prese dirette, stile portiere con:

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

a) 15 lanci e rimbalzi laterali a destra;

b) 15 a sinistra;

c) 10 diretti con parata senza rimbalzo alti;

d) 10 bassi.

In questo modo lavorerete sulle braccia, ma anche moltissimo sull’agilità, sugli spostamenti, sui glutei e sulla capacità di reazione.

Se non hai mai usato una pallina da tennis per dimagrire ecco come fare. Gambe e glutei

Se non hai mai usato una pallina da tennis per dimagrire ecco come fare, rassodando gambe e glutei. Questa volta non ci serve una parete di rimbalzo, ma un po’ di spazio aperto. Posizioniamoci a gambe aperte e lanciamo la pallina in aria, alle altezze che vogliamo. Creiamo delle traiettorie laterali, frontali e retro, facendo anche dei piccoli salti, possibilmente su terreno piano, per non coinvolgere le caviglie. Più saltelli e spostamenti laterali faremo e più andremo a coinvolgere e rassodare gambe e glutei.

A ripetizione

Questo esercizio rappresenta invece l’ideale prosecuzione di quanto spiegato finora. Ponendo di aver seguito gli esercizi dei nostri Esperti e aver tonificato i muscoli, aumentiamo il livello. Prendete più palline che potete e, possibilmente, un marsupio di ampie dimensioni da legare in vita. Riempitelo con più palline possibili. Mettetevi di fronte al muro e lanciate in sequenza contro la parete ad altezze diverse e a velocità varie. Non dovete prendere le palline, ma semplicemente toccarle, spostandovi più velocemente che potete. Fate l’esercizio per una decina di minuti a ritmi sostenuti. Sentirete letteralmente l’adrenalina scorrere, i muscoli fiatare e un senso di benessere completo: dal cervello, al cuore, fino a tutto l’organismo!

Approfondimento: https://www.proiezionidiborsa.it/care-lettrici-non-sottovalutate-questi-sintomi-che-potrebbero-anticipare-un-infarto/