Quando pensiamo alla spesa e al supermercato, pensiamo soprattutto ad un esercizio di equilibrio. Da una parte, abbiamo i nostri gusti e desideri e, dall’altra, il nostro portafoglio. Difficile trovare un punto d’incontro, e Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo scritto qui un articolo che ci mette in guardia. Infatti, se non facciamo attenzione a questa cosa rischiamo di sprecare tanti soldi al supermercato.

Prodotti verdi

Fare degli acquisti consapevoli è la base per diventare dei cittadini migliori. Dagli anni Novanta, infatti, sono apparse moltissime associazioni che hanno lottato e lottano per un mercato più consapevole. Rischi ecologici e drammi sociali hanno spinto sempre più persone a scegliere dei prodotti locali, spesso biologici, per contrastare la tendenza di spreco e ingiustizie.

Di conseguenza, in molti supermercati possiamo trovare dei reparti interamente bio. Il punto è che dobbiamo comunque fare attenzione a questi prodotti, vediamo perché.

Le scelte di consumo e i prodotti biologici

Se da una parte comprare solo prodotti biologici ci rende sicuramente migliori, dall’altra inizia rappresentare una spesa importante. Infatti, non tutte le famiglie possono permettersi di comprare pomodori a 9 euro al chilo, o patate fino a 4 euro al chilo. Per non parlare poi di piselli e asparagi, che quando sono biologici toccano vette altissime. Cosa possiamo fare quindi?

Dividere la spesa

Dunque, se vogliamo comunque comprare dei prodotti biologici, possiamo scegliere altri luoghi dove comprarli. Nei supermercati, infatti, i prodotti biologici sono molto cari, mentre nei mercati rionali lo sono molto meno.

Dobbiamo, quindi, cercare di dividere la lista della spesa in due parti. Alcune cose le possiamo comunque continuare a comprare al supermercato, mentre per frutta e verdura biologici possiamo scegliere i mercati.

La scelta ottimale sarebbe, se ne abbiamo la possibilità, di comprare i prodotti biologici direttamente dai produttori. Sui vari siti della Coldiretti possiamo, infatti, trovare informazioni relative e così risparmiare tantissimi soldi. Infatti, se non facciamo attenzione a questa cosa rischiamo di sprecare tanti soldi al supermercato.