Gli italiani sono un popolo particolarmente legato alla fortuna e alla superstizione. Se ci si ragiona infatti, certi fenomeni come ad esempio la smorfia napoletana sono completamente autoctoni. Però possiamo anche accorgercene da un passatempo che è molto pervasivo nelle nostre vite: l’oroscopo. Infatti è un argomento di lettura e di conversazione molto gettonato. Per questo se si vuole scoprire una curiosità per fare bella figura durante una conversazione, ecco una chicca che non tutti conoscono. Infatti, se non ci si ritrova nelle caratteristiche del proprio segno questo potrebbe essere il motivo. Vediamo insieme di che cosa si tratta.

Se non ci si ritrova nelle caratteristiche del proprio segno questo potrebbe essere il motivo

Se siamo nati in un certo periodo dell’anno e proprio non ci ritroviamo nelle peculiarità del nostro segno zodiacale di appartenenza i motivi potrebbero essere due. Il primo è la nostra carta natale, ovvero una fotografia del cielo al momento della nostra nascita. Questa può essere calcolata online con poche coordinate come la città, la data e l’ora di nascita. Se abbiamo, ad esempio, un Sole in Leone, uno stellium di pianeti in Vergine si finirà ad assomigliare per forza di più a quest’ultimo segno. Se no, il motivo potrebbe essere la costellazione dell’Ofiuco, che idealmente sarebbe inserita fra Scorpione e Sagittario. Non essendo ancora un archetipo ufficiale non gli sono state però conferite delle precise caratteristiche. È rappresentato da un uomo che regge un serpente e da una U maiuscola con una tilde sovrapposta.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

La traslazione di tutta la ruota zodiacale

Vediamo però come la sua entrata sconvolgerebbe il sistema zodiacale. In sintesi, per farla semplice, la maggior parte di noi si indentificherebbero con il segno precedente. Pochi sono i casi in cui rimarrebbe invariato. In dettaglio la scansione sarebbe la seguente:

l’Ariete andrebbe dal 19 aprile al 13 maggio;

il Toro dal 14 maggio al 19 giugno;

i Gemelli dal 20 giugno alla stessa data del mese successivo;

il Cancro dal 21 di luglio al di 9 agosto;

il Leone dal 10 agosto al 15 di settembre;

la Vergine dal 16 di settembre al 30 di ottobre;

la Bilancia dall’ultimo giorno di ottobre al 22 novembre;

lo Scorpione dal 23 novembre fino al 29 novembre;

l’Ofiuco dal 30 novembre fino al 17 dicembre;

il Sagittario dal 18 dicembre fino al 18 gennaio;

il Capricorno dal 19 gennaio fino al 15 febbraio;

l’Aquario dal 16 febbraio fino all’11 marzo;

i Pesci dal 12 di marzo al 18 di aprile.

Approfondimento

Questi segni zodiacali godranno di amore, fortuna e armonia specialmente fra ottobre e novembre