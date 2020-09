Se non arrivate a fine mese è solo colpa vostra, perché spendete più di quanto guadagnate a volte in cose inutili o che non servono. Pensateci bene. Prendetevi un momento di riflessione. Siete in questa situazione? Se sì, perché? Quanto abbiamo appena detto ha per voi un fondamento di verità? Allora avete un problema. Un problema che potrebbe persino essere patologico. Potreste essere vittima di shopping compulsivo. Ma abbiamo una buona notizia per voi. Probabilmente state solo esagerando. E lo shopping c’entra poco o niente. O, almeno, lo speriamo. E se è come crediamo, abbiamo una buona notizia. Potete uscirne. Come? Continuate a leggere.

La prima domanda da farsi è il perché non riusciate ad arrivare alla fine del mese. La risposta è scontata. Spendete troppo. Ma perché spendete troppo? Perché c’è sempre una ragione. E sta a voi trovarla. Magari siete dei patiti dell’elettronica. E volete a tutti i costi quell’ultimo gadget. O quell’ultimo prodotto. Oppure siete dei patiti del fitness. Quindi, oltre alla palestra, fate magari anche qualche corso personalizzato. E poi ci sono i costi per tenersi in forma. Anche a livello cosmetico. Non sembra, ma i soldi volano. Oppure vi piace viaggiare. E si sa che niente, dalla benzina, al treno, all’aereo è gratis. E l’illusione di un volo molto economico fa passare in secondo piano il costo di alberghi, ristoranti e ricordi quando si rimane fuori. Oppure avete altri vizi. Ed allora è una cosa patologica.

Come uscire dalla trappola dello spendere troppo? C’è una sola via. Risparmiare. Lo abbiamo accennato anche ieri in un altro articolo, cioè questo. E lo ripetiamo con forza anche qui. Risparmiare non deve essere uno stigma. Un marchio di non successo perché siete oculati nel gestire i vostri soldi. Al contrario, deve farvi comprendere che è indispensabile non spendere tutto quello che ottenete come reddito. Perché non sapete mai cosa può riservarvi il futuro. Ed avere una somma da parte a cui attingere fa sempre comodo.

Quindi, risparmiare. Bisogna imparare a farlo. Ma, soprattutto, bisogna imparare a farlo prima di spendere. E bisogna imparare a farlo con metodo. Esistono molti modi per farlo. Chi si crea un foglio Excel dove annota tutto. Chi usa app sullo smartphone dove fa la stessa cosa. Chi imposta risparmi automatici sempre via app. O con disposizioni permanenti alla propria banca. Ecco, queste ultime sono un’ottima soluzione davvero. Vi invitiamo a perseguirle quanto prima. Perché se non arrivate a fine mese è solo colpa vostra, perché spendete più di quanto guadagnate a volte in cose inutili o che non servono. E potete invertire la tendenza. Migliorando sistematicamente la vostra vita.