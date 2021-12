A tutti coloro che amano cimentarsi in cucina, nella preparazione di piatti vari, a volte potrebbe essere capitato qualche inconveniente. Come, ad esempio, accorgersi in corso d’opera di non avere qualcuno degli ingredienti necessari per la realizzazione del piatto scelto.

La buona regola vuole che prima di cimentarsi nella preparazione di qualsiasi prelibatezza, si metta in bella vista tutto il necessario in odo da essere sicuri di avere tutto l’occorrentei. Tra l’altro, tenendoli sott’occhio, sarà poi davvero difficile dimenticarne qualcuno.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Se non abbiamo uova in casa ecco 3 modi per sostituirle nella preparazione di torte salate

Quando capitano questi inconvenienti, e cioè scoprire all’improvviso di non avere l’ingrediente necessario, niente panico. Perché spesso possiamo sostituire quello che ci occorre.

Anche gli ingredienti che sembrano i più insostituibili per le loro caratteristiche e proprietà, invece lo sono con alimenti che pur se diversi, possono garantire lo stesso risultato.

Ė il caso delle uova, su cui oggi ci soffermeremo.

Sicuramente rappresentano uno di quegli alimenti che difficilmente mancano nelle nostre case.

Le uova, infatti, oltre ad essere esse stesse protagoniste di gustosissime ricette, sono importanti ingredienti nella preparazione di altre.

La loro funzione principale è quella di rendere più corposo il gusto delle pietanze. Ma anche di legare tra loro i vari ingredienti. Pensiamo ad esempio alla preparazione di polpette o alla farcitura di torte salate.

Ebbene, se ci stiamo cimentando nella preparazione di una torta rustica, e ci accorgiamo di non avere le uova, le possiamo sostituire tranquillamente senza rendere il piatto meno gustoso.

Vediamo con quali prodotti

Il primo prodotto che può sostituire le uova nella preparazione di ricette salate è sicuramente la fecola di patate. Basterà, infatti, calcolare per ogni uovo, 2 cucchiai di fecola di patate ed il risultato sarà lo stesso.

Qualora utilizzando la fecola di patate dovessimo notare che l’impasto è un po’ troppo asciutto, basterà aggiungere un po’ del liquido previsto dalla ricetta. Che sia latte o vino o acqua, basterà aggiungerne un po’ e l’impasto si ammorbidirà a nostro piacimento.

Ma le uova possono tranquillamente essere sostituite anche dalla farina di ceci.

In tal caso andremo a inserire un cucchiaino di farina di ceci per ogni uovo previsto dalla ricetta.

Infine, va detto che anche le semplici patate lesse possono sostituire le uova nelle ricette salate. Una patata di media misura, infatti, potrà sostituire in modo perfetto un uovo.

Ovviamente dovremo schiacciare perfettamente la patata prima di amalgamarla nel resto degli ingredienti.

Quindi se non abbiamo uova in casa ecco 3 modi per sostituirle nella preparazione di torte salate.

Approfondimento

Gli sportivi mangiano questo a colazione per fare il carico di energia