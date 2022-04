Le fragole sono probabilmente la frutta più amata da grandi e piccini. Sono facili da pulire e si possono mangiare in un solo boccone. Perfette come spuntino veloce, ma deliziose anche nelle preparazioni dolci più diverse. Una marmellata da spalmare sulle fette biscottate a colazione, ad esempio, o come farcitura di crostate e torte. La stagione delle fragole è ormai alle porte, anche se per il momento possiamo gustare solo le primizie. Però questo ci dà la possibilità di coltivarle anche in casa per poterle assaporare nei prossimi mesi. Ma come fare se non si ha il giardino o un pezzetto di verde da poter trasformare in un piccolo orto? Nessun problema, oggi vedremo come ottimizzare gli spazi e coltivare le nostre fragole in vaso.

Se non abbiamo spazio per coltivare le fragole, basta questa idea furba per farle crescere su balconi e terrazzi

Le fragole sono delle gustose e saporite gemme ricche di proprietà utili per il nostro organismo. Averle a disposizione direttamente nel nostro balcone non è solo pratico, ma anche molto conveniente. Il fatto è che, per la loro conformazione, necessitano di un supporto per la crescita. Se non abbiamo un piccolo orto a disposizione, possiamo tranquillamente piantarle in vaso proprio come nel caso di aglio o cipolla. Ma visto che si tratta di una pianta più che altro arbustiva, sarà necessario un supporto. Infatti, il modo migliore per coltivarle è proprio in verticale, sfruttando un normale tubo in PVC.

Come coltivarle e raccogliere frutti succosi

Procuriamoci un vecchio vaso o in terracotta o in plastica, abbastanza capiente. Compriamo un tubo in PVC dal diametro di circa 10 o 15 centimetri. Con un seghetto facciamo delle incisioni senza tagliare completamente il tubo. Andranno bene un paio a circa 20 centimetri l’una dall’altra, segniamo poi i punti tracciando una linea con un pennarello. A questo punto dovremo scaldare la parte in cui abbiamo fatto l’incisione per allargarla. Facendo attenzione a non scottarci, scaldiamo un pezzo di ferro e poggiamolo sulla linea dell’incisione. Facciamo un po’ di pressione e creiamo così un foro allargato che sembrerà una sorta di tasca. Con della carta abrasiva andiamo a carteggiare i bordi per evitare di farci male.

Sul fondo del vaso mettiamo uno strato di argilla espansa e posizioniamo il tubo al centro. Ora riempiamo con del terriccio universale, in modo che il tubo sia ben saldo. Riempiamo il tubo di terriccio fino alla tasca e posizioniamovi una delle piantine. Ripetiamo fino a riempirlo tutto, anche sulla base del vaso. Ecco una mini piantagione di fragole in poco più di 50 centimetri di spazio. Quindi, se non abbiamo spazio per coltivare le fragole, basta creare un piccolo orto verticale. Sarà una vera soddisfazione preparare dei golosissimi muffin alle fragole con quelle coltivate da noi.

