Di sicuro tutti conoscono il potere sbiancante e pulente del bicarbonato, per non parlare dell’aceto, anticalcare per eccellenza. I detergenti naturali sono molto efficaci oltre che ecosostenibili. Altro punto a favore dei detersivi green sarebbe l’economicità. Possiamo disporre, con pochissimi ingredienti, di soluzioni per il bucato, per il legno, per il wc e altre innumerevoli applicazioni. Oltre ai più celebri bicarbonato e aceto, ci sono altri detergenti meno conosciuti ma veramente potenti. Per realizzare un detergente per bagno e cucina dovremmo servirci di una piantina del nostro giardino di aromatiche. Vediamo subito di quale aromatica avremo bisogno.

Se non abbiamo in casa bicarbonato o aceto, ecco la pianta aromatica che potrebbe sostituirli come detergente naturale per le pulizie di casa

Il rosmarino è una pianta aromatica dalle mille virtù non solo culinarie. Certo, il rosmarino per insaporire le patate e l’arrosto è imbattibile. Abbiamo già spiegato come possa essere un valido sostituto di tinte ed henné. Pochi sanno però che può servire per creare un detergente per bagno e cucina. Se viene utilizzato per le pulizie, occorrerà prepararne un decotto. Mettiamo in ammollo tre rametti di rosmarino nel succo di un limone. Poniamo il tutto in mezzo litro di acqua e portiamo a bollore. Lasciamo andare a fuoco medio per almeno dieci minuti. Ora facciamo riposare per un giorno e poi filtriamo.

Una volta tiepido mettiamolo in uno spruzzatore. Potremo utilizzarlo per pulire le superfici del bagno come la vasca e il lavabo ma anche il top cucina (non in marmo o granito però). Oltre a scrostare ed esercitare un’azione antibatterica, il decotto di rosmarino e limone lascerà un inebriante profumo. Trattandosi di una soluzione naturale, raccomandiamo di conservarlo in frigorifero per non più di due giorni.

