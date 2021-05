Complice il lockdown e le molte ore trascorse in casa, tantissime persone stanno riscoprendo l’amore per la cucina e l’autoproduzione. E tra i prodotti più gettonati per una sfida casalinga, oltre ovviamente al pane e alle torte, c’è anche il formaggio.

Fare il formaggio in casa non è difficile. Gli ingredienti sono pochi e semplici da reperire, ma il procedimento potrebbe presentare qualche ostacolo.

Per fare il formaggio in casa occorrono infatti degli strumenti specifici, ad esempio un termometro, e ovviamente, l’indispensabile panno per filtrare il siero residuo e dare la forma al nostro prodotto.

Ma come fare se ci siamo dimenticati di acquistare il telo? Niente paura, esiste una soluzione.

Se non abbiamo il panno per filtrare il formaggio non disperiamo, possiamo usare questo oggetto presente in tutte le case.

I collant sono perfetti come filtro

Come possiamo correre ai ripari se abbiamo già cominciato la preparazione del mostro formaggio ma ci rendiamo improvvisamente conto di essere sprovvisti del panno per filtrarlo?

Ma di quale oggetto stiamo parlando? Semplicissimo: dei banalissimi collant.

Basta un paio di forbici per confezionare un panno per formaggi

Come utilizzare i collant al posto del panno del formaggio? Bastano poche mosse per trasformare un paio di collant in un perfetto panno per filtrare il formaggio. Ovviamente scegliamo dei collant puliti e interi, senza buchi o smagliature che potrebbero compromettere il risultato di tutto il nostro lavoro.

Poi utilizziamo delle forbici per ‘aprire’ i collant e creare un pezzo dalle dimensioni ragionevolmente grandi. Ricordiamo che i collant sono molto elastici. Una volta preparato il nostro filtro di emergenza, non ci rimane che usarlo per preparare il formaggio.

Sfortunatamente, però, non potremo più indossarli con la nostra gonna preferita.

