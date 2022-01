Ad alcune persone nel Mondo spetta il compito di mostrare fino a quali limiti possa arrivare l’umanità. In alcuni casi questo aspetto è dovuto ad un mix tra perfezione fisica e duro lavoro. Pensiamo ad esempio all’uomo più veloce sui 100 metri. Altre volte è dovuto ad una forza di volontà quasi sovrannaturale. Come nel caso dell’uomo, morto pochi mesi fa, che costruì una intera cattedrale con le proprie mani.

In questo caso il compito invece è spettato a Saturnino de la Fuente Garcia. Se ne va l’uomo più vecchio del Mondo ed ecco quanti anni aveva e da quale Paese proveniva.

Un’età decisamente ragguardevole

A darne la notizia è stato l’ufficio stampa della Guinness World Record che stava monitorando il suo record. All’età notevolissima di 112 anni è morto l’uomo più vecchio del mondo. Era peraltro in procinto di festeggiare il suo centotredicesimo compleanno. Infatti, mancavano pochi giorni al 12 febbraio, giorno in cui era nato.

Era residente nella città di Leon, in Spagna. Era un uomo di bassa statura, che nel corso della sua vita è stato testimone diretto o indiretto di un sacco di episodi della storia. Nacque a Puente Castro nella provincia di Castiglia e León, sempre in Spagna. Era il 1909, letteralmente un periodo storico diversissimo dal nostro. A quell’epoca, ad esempio, esistevano ancora l’impero ottomano e quello austro-ungarico. L’uomo era stato peraltro il primo vaccinato contro il Covid nella propria Regione. Godeva di buona salute. Nella sua vita era dovuto anche sopravvivere alla morte di 3 degli 8 figli. Come professione lavorativa aveva intrapreso e seguito un’attività di produzione di calzature.

Il record di longevità della donna più vecchia del Mondo ed attualmente in vita, invece, appartiene ad una signora giapponese. Il suo nome è Kane Tanaka ed ha compiuto da poco 119 anni. Per quanto riguarda invece il record assoluto, questo è appartenuto alla francese Jeanne Calment, che avrebbe raggiunto addirittura i 122 anni di età.

Quando si fa riferimento a queste statistiche, occorre considerare un aspetto. Le rilevazioni ufficiali sono le uniche considerate attendibili. Questo era possibile soprattutto in alcuni contesti. Le persone in questione sono dotate di un atto di nascita ufficiale attestato da un’autorità locale. Sarebbero infatti ancora numerosi i casi di persone nate in contesti periferici che non possono provare con certezza la data di nascita. E che reclamano di possedere età da record mondiale.