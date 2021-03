Se ne faceva un gran parlare prima dello scoppio della pandemia: gli oli vegetali fanno bene tutti alla salute? Se ne parla sempre tanto ma alla fine quali sono i migliori oli vegetali per la nostra salute? Cerchiamo di fare chiarezza una volta per tutte, o, almeno ci proviamo. Unendo gli Esperti di cucina e di salute e benessere della Redazione.

Intanto cosa sono gli oli vegetali

Per capire se siano tutti allo stesso livello, dobbiamo per prima cosa capire cosa sono gli oli vegetali. Lo dice la parola stessa: sono il frutto dell’estrazione di polpa, semi e cuore di organismi vegetali. Li troviamo sulla nostra tavola dopo due processi di lavorazione:

spremitura;

estrazione.

Esempi quotidiani di questi oli: quello di palma, quello di girasole, di mais e di arachidi. Ovviamente per non citare il re degli oli: l’extravergine di oliva.

La loro ricchezza di grassi insaturi

Se ne parla tanto ma alla fine quali sono i migliori oli vegetali per la nostra salute, presenti sulle nostre tavole? Per rispondere alla domanda, vediamo un’altra loro caratteristica. Ricordiamo che gli oli vegetali sono alla fine dei grassi insaturi a temperatura ambiente. In sostanza: nel processo di lavorazione, non perdiamo antiossidanti e polifenoli. I loro nutrienti più significativi. Sarebbe a questo punto davvero importante dirottare la nostra scelta su oli vegetali di coltivazione biologica. Niente pesticidi, più salute sulla nostra tavola.

Una classifica per meriti e caratteristiche

Nel nostro processo di spiegazione e semplificazione, ecco ogni olio vegetale abbinato almeno a un’azione virtuosa:

a) olio extravergine di oliva benefico per cuore e colesterolo;

b) olio di mais, benefico per il cuore;

c) olio di girasole, ricchissimo di vitamina E, quindi alleato per combattere i radicali liberi;

d) olio di sesamo, aiuta a equilibrare il livello di colesterolo;

e) olio di semi di lino, ricco di Omega 3 e 6, da non cuocere e ottimo per abbassare il colesterolo;

f) olio di girasole, se usato per friggere, perde la gran parte dei nutrienti, tra cui la vitamina E;

g) olio di arachidi, dal sapore delicato, è perfetto per le torte e i dolci.

Anticipiamo l’ultima domanda: quale di questi è il migliore per friggere? Secondo gli esperti, quello di arachidi e l’extravergine. Entrambi con il punto di fumo più alto e quindi meno pericolosi per la salute.

