In casa abbiamo un sacco di oggetti che ci possono aiutare tantissimo. Non ce ne accorgiamo mai, ma a partire da cose che tutti abbiamo nell’abitazione possiamo ottenere risultati sorprendenti. Si possono risolvere problemi molto comuni in modi davvero interessanti ed originali.

Oggi, ci concentriamo proprio su un tema che può essere un problema per alcuni, e che riguarda il nostro telefono. Vedremo che se mettiamo il telefono in un bicchiere vuoto avremo una sorpresa clamorosa.

L’importanza di sentire bene l’audio del cellulare

Quando si telefona, è spesso scomodo tenere lo smartphone all’orecchio tutto il tempo. È stancante e ci limita i movimenti. Una potenziale soluzione è data dall’utilizzo degli auricolari, che permettono di parlare per lungo tempo tenendo semplicemente il telefono in tasca.

Ma anche questo a volte non è sufficiente, soprattutto se parliamo mentre cuciniamo o facciamo le pulizie. Infatti abbiamo i fili degli auricolari che ci impediscono di fare i movimenti che vogliamo.

E quindi la soluzione qual è? Comprarsi dei costosi auricolari senza fili? No, è ovviamente il vivavoce.

Quando nulla è sufficiente

Il vivavoce è una grande soluzione, ma non è sempre ottimale. Infatti può succedere che se il telefono è un po’ datato, il microfono abbia perso colpi, e non si senta abbastanza forte. Oppure a volte c’è molto rumore in casa e quindi il suono del vivavoce non è sufficiente.

In tal caso, esiste un modo molto intelligente per ovviare al problema: mettere il telefono in un bicchiere vuoto. Già, perchè il bicchiere è un ottimo amplificatore, e rimbalzerà il suono del nostro telefono per tutta la stanza.

Questo è utilissimo innanzitutto se vogliamo sentire meglio qualcuno che ci parla. Ma anche in un’altra situazione, ovvero quando vogliamo sentire della buona musica. Se il telefono non ha un volume molto alto, e se non abbiamo delle casse portatili, possiamo usare questa soluzione.

Se mettiamo il telefono in un bicchiere vuoto avremo una sorpresa clamorosa. In un attimo, possiamo parlare con chi vogliamo o ascoltare musica senza paura di non sentire abbastanza bene.