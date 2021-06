L’estate significa mare, vacanze, sole e giornate calde. E, inevitabilmente, anche gelato. Infatti, questo è forse uno degli alimenti più consumati durante questo periodo dell’anno. Buono, gustoso e fresco, il gelato diventa davvero il nostro migliore amico in questi mesi. Ma c’è uno sbaglio che commettiamo tutti. Ossia, buttiamo via il bastoncino quando abbiamo finito di mangiare. Ma non sappiamo che è davvero un grave errore!

Infatti, se mangiamo un gelato non buttiamo mai e poi mai lo stecco perché potremo riutilizzarlo per questi comuni problemi!

Un segnalibro davvero unico

In tanti leggono la sera prima di andare a dormire o alla fermata dell’autobus mentre sono in attesa. Ma si pone sempre lo stesso problema. Come segnare la pagina dove siamo arrivati a leggere senza piegarla e rovinare il libro? Beh, in questo caso entra in gioco lo stecco del gelato. Infatti, basterà prendere un pennarello con cui decorare questo oggetto o degli stickers che ci piacciono particolarmente. Ed ecco il nostro nuovo segnalibro!

Creiamo un nuovissimo portafoto per la nostra camera da letto o per il nostro soggiorno

Molti di noi hanno tantissime foto che vorrebbero incorniciare ma non sanno dove metterle. E questo, possiamo dirlo, è un problema che accomuna diversi di noi. Bene, lo stecco del gelato può anche aiutarci a realizzare un’originalissima cornice per la nostra foto. Infatti, ci basterà incollare la foto che desideriamo avere sul comodino su un cartoncino. Ora, prendiamo 4 stecchi del gelato e decoriamoli con brillantini, colori, fiori o quello che più ci piace e ciò che più si adatta all’arredamento della nostra casa. Quando avremo finito, dovremo porre 4 bastoncini del gelato intorno alla foto che abbiamo scelto, fissandoli con della colla.

Perciò, da oggi lo sappiamo con certezza. Se mangiamo un gelato non buttiamo mai e poi mai lo stecco perché potremo riutilizzarlo per questi comuni problemi! Grazie a questi piccoli trucchi di riciclo, potremo semplificarci la vita ed essere sempre originali e fuori dagli schemi.

