Se l’umore è ballerino durante la primavera questa è le tecnica di rilassamento da provare subito

Complice la pandemia che ancora non si decide ad uscire dalla quotidianità e immaginario collettivo, la primavera porta spesso con sè stanchezza, apatia e poca lucidità. Questo mix letale può facilmente trasformarsi in cattivo umore, ansia, scatti di rabbia. Purtroppo il problema è il più delle volte generato dal fatto di far coincidere i propri pensieri con i fatti concreti del mondo.

Per esempio sul lavoro può capitare di sbagliare. Se si ritarda con una scadenza o non si è brillanti ad una presentazione come avremmo voluto, si è portati subito a pensare “Ecco, ho sbagliato, sono un fallito, non combinerò mai nulla di buono nella mia vita”. Non è così. Non c’è nessuna oggettività in questo modo di vedere le cose, solo un ipersoggettività denigratoria. La verità è che tutti sbagliano e nessuno è infallibile.

Questo schema di pensiero è applicabile in tantissimi ambiti della vita di ognuno. Superato questo passo fondamentale, ci si può dedicare alla rigenerazione. Se l’umore è ballerino durante la primavera questa è la tecnica di rilassamento da provare.

Rilassamento muscolare progressivo

Il rilassamento muscolare progressivo è da provare quando si sente lo stress, soprattutto a livello delle contratture e giunture. Un affaticamento di tipo fisico. Consiste nello sdraiarsi, sul letto o un tappettino da ginnastica e chiudere gli occhi. Ora dalla punta dell’alluce, fino alla fronte, rilassare ogni singola parte del corpo. Può essere utile un podcast o tutorial a riguardo le prime volte che si fa. Una volta individuato la parte del corpo che si intende rilassare è necessario contrarla, il più possibile. Poi lasciare andare, mollare la presa, stendersi. Sentire che il corpo trattiene e poi si arrende, si addormenta, come un bambino. Se il corpo si rilassa, lo farà anche la mente.

Praticare il rilassamento muscolare significa anche prendere coscienza del proprio corpo, dei propri limiti, delle sfide cui sottoponiamo ogni giorno la mente, le gambe, gli occhi. Significa amarsi un po’ di più. Se l’umore è ballerino durante la primavera questa è la tecnica di rilassamento da provare subito: il rilassamento muscolare progressivo.