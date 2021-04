Se fino a qualche anno fa eravamo abituati ad andare in giro con grandi borse e zaini capienti, ad oggi non è più così. I motivi di questo cambiamento sono vari. Dalle mode che passano alle esigenze diverse, la lista è lunga. Una delle ragioni fondamentali però la possiamo ben individuare. Ed è rappresentata dall’incredibile aumento di funzioni per cui abbiamo iniziato ad utilizzare gli smartphone negli ultimi anni. Infatti basti pensare che ad oggi il telefono racchiude la funzionalità di più di dieci strumenti tutti assieme. Di conseguenza, in molte situazioni, ci serve solo quest’ultimo per uscire di casa.

Un gran problema

Se tutto ciò presenta sicuramente degli aspetti positivi, soprattutto legati alla comodità, per altri versi non possiamo non notare anche delle caratteristiche negative. Infatti proprio perché ci affidiamo moltissimo a questo apparecchio, cosa succede quando quest’ultimo ci da dei problemi? Per molti un malfunzionamento significherebbe addirittura perdere documenti di lavoro, o file personali di cui si necessita assolutamente. Proprio per questo motivo, è estremamente utile e consigliato conoscere tutti i metodi possibili per ripararlo, in base ovviamente a quale problema si verifica. Ed è esattamente con questo scopo che andiamo a presentare questa fantastica tecnica. Infatti se lo smartphone non si carica la soluzione potrebbe incredibilmente trovarsi dentro la nostra borsa.

Eliminare i residui

Tralasciando problemi più gravi legati ad esempio al sistema operativo del telefono, solitamente gli inconvenienti più comuni sono legati alla batteria dello smartphone. Infatti capita spesso che il telefono non inizi a caricare, sebbene attaccato correttamente alla corrente. Cosa fare in questi casi? Le motivazioni possono essere diverse, proprio per questo dobbiamo andare a tentativi. In primis bisogna porre l’attenzione sull’entrata USB del telefono, ovvero il canale d’ingresso del cavo della batteria. E dunque a questo proposito, vediamo perché se lo smartphone non si carica la soluzione potrebbe incredibilmente trovarsi dentro la nostra borsa.

Sembrerà assurdo ma è proprio così, nella stragrande maggioranza dei casi il problema è legato alla presenza di polvere e di residui di sporco depositati su quest’entrata. Di conseguenza eliminandoli avremo ottime possibilità che il telefono torni a funzionare correttamente. Per far ciò abbiamo bisogno di un piccolo oggetto in grado di infilarsi in piccole fessure, come ad esempio una forcina per capelli. Proprio quella forcina che quasi sicuramente sarà presente nelle nostre borse. Usiamola dunque per rimuovere tutti i granelli di polvere e i residui di sporco dall’entrata USB del telefono, dopodiché reinseriamo il cavo. Con molta probabilità lo smartphone ricomincerà a caricarsi, scongiurando così un problema più grave. Ecco dunque perché se lo smartphone non si carica la soluzione potrebbe incredibilmente trovarsi dentro la nostra borsa.