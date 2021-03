I Beatles sono una vera e propria colonna portante del panorama musicale mondiale. Questa famosissima band inglese, infatti, ha fatto la storia della musica. Quattro giovani artisti sono diventati tra i nomi più conosciuti e acclamati in tutto il pianeta. E, ancora oggi, la loro fama non accenna a spegnersi. Proprio per la portata di questo fenomeno musicale, ogni oggetto appartenuto ai componenti della band, o qualsiasi loro disco, può davvero valere centinaia di migliaia di dollari. E, in questo caso, dobbiamo controllare se siamo tra i fortunati ad avere un vinile in particolare. Infatti, se lo possediamo, siamo ricchissimi e lo saremo ancora di più tra poco tempo.

La storia di uno degli album più belli dei Beatles

Il vinile di cui stiamo parlando si riferisce al nono album dei Beatles. Si tratta, ovviamente, del “White Album”, uno dei capolavori indiscussi di questa band. Quando fu rilasciato, nel 1968, le prime quattro copie vennero date ai componenti del gruppo. Infatti, il numero di serie riportato sul primo vinile messo in commercio riportava il numero 5. I componenti dei Beatles, poi, misero gli album riservati a loro all’asta, e degli anonimi ora li posseggono nelle loro case. E forse una di queste case potrebbe essere la nostra.

Ecco quanto può valere questo incredibile vinile

Le prime quattro copie del “White Album” valgono ben 820.000 euro. Una cifra davvero esorbitante per un solo vinile. E se lo possediamo, siamo ricchissimi e lo saremo ancora di più tra poco tempo, perché il valore di questo disco aumenta nel corso degli anni. Ma, se non si dovesse essere tra i quattro fortunati che al tempo sono riusciti ad accaparrarsi le prime copie, non tutto è perduto. I numeri immediatamente successivi messi in commercio valgono comunque un patrimonio. Alle aste, infatti, possono essere venduti per ben 30.000 euro.

Approfondimento

Questo è un oggetto che alcuni di noi potrebbero avere in casa e che vale davvero un mucchio di soldi