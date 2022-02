Proprio come l’interno delle braccia, anche l’interno delle cosce può essere poco tonico. Se per le braccia l’effetto gelatina è il più antiestetico, per le gambe l’interno delle cosce che si toccano è ciò che odiamo maggiormente. Ci sono però alcuni esercizi che possono aiutarci a snellire espressamente questo punto. Si tratta comunque di ginnastica dolce quindi indicata anche a chi abbia superato i 50 o i 60 anni. Ricordiamoci però che qualora sussistano delle problematiche alla schiena o alle articolazioni è sempre meglio non affidarsi agli esercizi fai da te. Vediamo quindi in cosa consistano questi esercizi semplici da fare comodamente a casa.

Se l’interno cosce è flaccido e cadente, ecco 3 esercizi adatti anche per chi ha sorpassato i 50 anni per snellire e tonificare le gambe in questo punto

Partiamo dal primo esercizio. Mettiamoci sdraiate supine con gambe sollevate a 60° contro un muro. Poggiamone una a parete mentre con l’altra iniziamo a disegnare con il piede dei cerchi nell’aria. Continuiamo a far compiere al piede virtualmente il giro dell’orologio per 30 volte. Ora cambiamo gamba facendo adesso gli esercizi con quella che era poggiata alla parete. Ripetiamo per 30 volte. Il grado di difficoltà successivo consisterebbe nel non poggiare le gambe al muro ma tenerle sospese formando un angolo retto con il nostro tronco. Compiamo l’esercizio dei cerchi virtuali anche contemporaneamente con entrambe le gambe. Noi consigliamo la versione soft sopra descritta perché grazie al supporto del muro non si sovraccarica la schiena.

Esercizio 2

Per questo esercizio dovremo posizionarci a terra girate su un fianco e la mano che sorregge la testa. Ora portiamo il piede della gamba che non poggia a terra davanti al ginocchio dell’altra gamba. Per facilitare questa posizione possiamo prendere con la mano, la nostra caviglia.

Nel frattempo, con il piede rimasto libero disegneremo dei cerchi nell’aria. Ripetiamo l’esercizio girandoci sull’altro fianco.

Ultimo ma non per importanza

Mettiamoci in piedi posizionando le mani su un tavolo o sullo schienale di una sedia, schiena dritta e piedi uniti. Ora solleviamo lateralmente la gamba e ritorniamo alla posizione a piedi uniti. Alziamo la gamba fino a dove avvertiamo l’interno coscia tirare ma senza fare sforzi. Ripetiamo l’esercizio per 30 volte e poi cambiamo gamba. Per creare maggiore resistenza e far lavorare maggiormente i muscoli, possiamo legare con un nastrino delle bottigliette d’acqua da 500 ml alle cosce.

Se l’interno cosce è flaccido e cadente, ecco come poterci allenare a casa.

Approfondimento

Per glutei sodi e definiti prima dell’estate questo esercizio con le sue varianti è sicuramente molto efficace e indicato ad ogni età