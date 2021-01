Dopo il Milan anche l’Inter si appresta a passare sotto il controllo di un fondo di investimento. Infatti sono in una fase avanzata le trattative per la cessione della quota di maggioranza (detenuta dal cinese Suning), a BC Partners. Ma come vanno in Borsa le tre squadre di calcio quotate a Piazza Affari?

Se l’Inter è un affare lo sono anche Juve, Lazio e Roma?

BC Partners ha messo nel mirino le quote di maggioranza della società Inter. BC Partners è una società di private equity con sede a Londra. L’investimento è giustificato dalla convinzione che l’Inter sia una azienda con ampi margini di crescita.

L’ Inter non è quotata in Borsa, al contrario di Juventus, Roma e Lazio. Se l’Inter ha ampi margini di crescita, potrebbero averli anche i tre competitor quotati a Piazza Affari.

Se l’Inter è un affare lo sono anche Juve Lazio e Roma? Come vanno in Borsa questi tre titoli a un passo dal giro di boa del campionato? E quali prospettive ci sono per i prossimi mesi?

La Juve in Borsa è in difesa

La Juventus ha iniziato la stagione con un nuovo cambio di allenatore per vincere la Champion. In Coppa il cammino per ora è stato convincente ma in campionato la squadra fa fatica.

In Borsa l’azione (MIL:JUVE), è in fase discendente da maggio dello scorso anno, dopo il rimbalzo di aprile. Ma i problemi del titolo arrivano da lontano. I prezzi sono in calo dall’aprile del 2019, quando toccarono un massimo a 1,58 euro. Al momento dell’analisi la Juve quota appena sotto 0,8 euro.

Da aprile 2019 l’azione è schiacciata da una trendline ribassista che oggi passa in area 0,85/0,9 euro. Per vedere una nuova fase rialzista occorre che il titolo realizzi una chiusura settimanale sopra questa trendline. A 0,7 euro l’azione ha un supporto. Se violato i prezzi scenderanno a 0,5 euro.

Roma e Lazio in fase difensiva a Piazza Affari

Non va meglio al titolo della Lazio, in flessione da 11 mesi. A metà febbraio dello scorso anno il titolo toccava i 2 euro, oggi viaggia a 1,1 euro. Se il supporto a 1 euro reggesse, si potrebbe assistere a un rimbalzo dei prezzi fino a 1,3 euro. Se non tenesse, l’azione potrebbe precipitare fino a 0,85 euro.

Infine il titolo della Roma. La società è reduce da un’OPA fallita. Oggi il titolo viaggia attorno a 0,3 euro. Un anno fa era a 0,70 euro. Notizie positive arriveranno solo da una chiusura settimanale sopra 0,35 euro. Al ribasso il cedimento del supporto a 0,3 euro spingerà le quotazioni almeno a 0,26. Ma la discesa potrebbe proseguire fino a 0,2 euro.

