Tutto può succedere quando si cucina. E spesso accade che accidentalmente nei nostri cibi ci sia troppo sale. Partiamo con il dire che troppo sale fa male e che un cibo troppo salato dopo un po’ diventa anche difficile da mangiare. Per non parlare della sete che ci verrà dopo. Quindi se l’impasto di pane, pizza o focaccia è troppo salato ecco alcuni facili rimedi che possiamo mettere in atto.

Il sale fa male?

Molti mangiano senza sale perché il sale fa male. Il sale per l’essere umano è la prima fonte di sodio, ed è fondamentale per il nostro benessere. Ma, come per ogni cosa, se uno esagera allora fa male. Inoltre il troppo sale è una delle cause principali di ritenzione idrica, che può provocare la cellulite.

Quindi con il sale andiamoci cauti. È giusto mangiarlo, ma non esageriamo. Ad esempio un modo molto facile per ridurre il consumo di sale è di non aggiungere altro sodio ai prodotti confezionati, che per ragioni di conservazione già lo contengono.

Se l’impasto di pane, pizza o focaccia è troppo salato ecco alcuni facili rimedi

Però spesso, anche quando facciamo le cose da soli, possiamo esagerare con il sale. Ad esempio stiamo facendo l’impasto per la pizza e ci cade troppo sale. Oppure il pane e via di sale, stessa cosa per la focaccia. Se il sale manca, possiamo aggiungerlo e la storia finisce. Se invece il sale è troppo, potrebbe essere un problema. Vediamo allora qualche rimedio che possiamo attuare.

La prima cosa che possiamo fare, sicuramente, è quella di andare sempre a ribasso. Nel senso che è meglio aggiungerlo dopo. Quindi mentre facciamo l’impasto aggiungiamo il sale, ma sempre meno di quello necessario. Assaggiamo e poi in caso ne aggiungiamo altro.

Un altro rimedio è quello di mettere dello zucchero. Ma non prendere una manciata di zucchero e metterla nell’impasto. Quello che dobbiamo fare è prendere una zolletta di zucchero oppure dello zucchero sciolto e metterlo su un cucchiaino.

Fatto ciò lo immergiamo dritto nell’impasto per pochi secondi e poi lo tiriamo fuori. Non dobbiamo versale lo zucchero. L’impasto dovrà semplicemente stare a contatto con lo zucchero che nel mentre si sarà un po’ sciolto. Poi pieghiamo l’impasto, assaggiamolo e, se dovesse essere salato di nuovo, ripetiamo l’operazione.

Oppure altra opzione è quella di aumentare le dosi di tutto. In questo modo il sale non sarà più in eccesso.

