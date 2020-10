La psicosi e la pandemia hanno portato, nei mesi scorsi, molta gente a fare scorta e incetta di beni alimentari. Nonostante non vi sia un’emergenza e un rischio di carenze nella distribuzione e nell’approvvigionamento, in tanti hanno preferito riempire le dispense. E proprio nell’ottica di non farsi trovare impreparati, nei casi più disperati, hanno acquistato gli alimenti senza scadenza. Infatti, se li conservi con cura non buttare mai questi cibi, perché possono durare degli anni interi. Vediamo in questo articolo assieme ai nostri Esperti, cosa puoi acquistare tranquillamente senza paura di sprecare il tuo denaro.

Sale e zucchero

Due degli ingredienti principali della nostra cucina non hanno scadenza: sale e zucchero. Il principio della durata eterna del sale è molto semplice: assorbendo per struttura chimica l’umidità, non si degrada. Grazie, infatti, alla sua natura respinge batteri, microbi e muffa. Addirittura, se usato come facevano gli antichi, può conservare gli alimenti a esso vicini e preservarne la durata. Lo stesso principio, anche.se in maniera più flebile, vale per lo zucchero, in grado di respingere i microrganismi che attaccano gli alimenti.

Il miele

Per secoli, fino alla scoperta dello zucchero, il miele è stato il dolcificante più comune e utilizzato. Grazie, infatti, al suo alto contenuto di zucchero presenta le stesse caratteristiche e le stesse difese di quest’ultimo, come sopra descritto. Un barattolo di miele, anche aperto e ben conservato nel tempo, sarà utilizzabile per anni interi.

Tonno e riso

Se li conservi con cura non buttare mai questi cibi, tra cui primeggiano tonno e riso. Come insegnano, infatti, anche i boyscout questi due alimenti possono garantire la sopravvivenza per anni interi, anche in caso di emergenza. Il riso, soprattutto quello sottovuoto, se mantenuto in condizioni climatiche ideali, quindi all’interno della classica credenza, può durare anche fino a 30 anni. Lo stesso dicasi per il tonno in scatola, nato e lavorato come alimento da utilizzare nelle campagne militari, nelle spedizioni e nelle missioni umanitarie. Tra i condimenti senza scadenza, ricordiamo anche: la senape, l’aceto e la salsa di soia.

