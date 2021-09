A chi non è mai capitato di scovare nel cassetto della verdura del frigorifero dei prodotti ormai andati a male e immangiabili? In questi casi è sempre un peccato doversi sbarazzare della frutta e della verdura. Giuriamo quindi di non dimenticarci mai più frutta e verdura all’interno del frigorifero, ma poi puntualmente succede un’altra volta.

Se siamo degli smemorati cronici, e buttiamo via il cibo troppo spesso, possiamo provare un nuovo trucco per organizzare il frigorifero in maniera da non dimenticarci mai più frutta e verdura nel cassetto.

Vediamo di che cosa si tratta nel dettaglio

Se le verdure vanno sempre a male proviamo questa nuova disposizione geniale nel frigo

Di quale disposizione stiamo parlando? Semplicissimo: invece di mettere le verdure nel cassetto del frigo, proviamo a disporle nello sportello. Ma perché dovremmo mettere frutta e verdura nello sportello del frigo? La ragione è squisitamente psicologica. Se mettiamo le verdure nel cassetto, queste spariscono dalla nostra vista, ed è molto più facile dimenticarcele fino a quando è ormai troppo tardi.

Se invece le mettiamo nel punto più visibile del frigo, cioè appunto lo sportello, non rischieremo che spariscano dalla nostra memoria. Ecco perché se le verdure vanno sempre a male proviamo questa nuova disposizione geniale nel frigo. A lungo andare potrebbe farci risparmiare molti soldi sulla spesa.

Che cosa possiamo mettere invece nel cassetto delle verdure? Semplice, mettiamo quelle cose che cerchiamo attivamente quando ne abbiamo bisogno, ad esempio i condimenti, le salse o le bevande. Se abbiamo preparato le patatine fritte, andremo a cercare il ketchup nel frigo, e lo troveremo anche se è nascosto nel cassetto inferiore.

Alcune accortezze

Dobbiamo però prestare attenzione ad alcune accortezze se decidiamo di usare questo metodo.

Come molti sanno, lo sportello del frigo è meno freddo rispetto al cassetto inferiore, e per di più è la zona del frigo dove ci sono più sbalzi di temperatura a causa delle continue aperture e chiusure della porta. Per questo, se decidiamo di usare il trucco di disporre frutta e verdura nello sportello, teniamole sempre d’occhio per evitare che vadano a male in fretta.

Disponiamo inoltre la frutta e la verdura che hanno bisogno di una refrigerazione più intensa nella parte inferiore dello sportello, che è più fredda rispetto a quella superiore.

È consigliabile anche non tenere mai il latte nello sportello del frigo, ecco perché.