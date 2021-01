Decisamente questo inverno lo ricorderemo non solo per la pandemia, ma anche per il freddo e il gelo che stanno imperversando sulla nostra penisola. Nessuna regione esclusa, dato che la neve ha fatto la sua comparsa anche in vaste zone dell’entroterra meridionale. Riscaldamenti e stufe sempre accesi, e, ricerca continua di tepore per scaldare le nostre povere ossa. E, se le unghie si spezzano col freddo ecco gli alimenti per rinforzarle, dato che subiscono e non poco gli effetti del gelo. La protezione delle nostre mani e delle nostre unghie passa infatti sì dalla copertura con i guanti, ma anche dalle abitudini a tavola. Vediamo come intervenire con gli Esperti della Redazione.

Le cause di rottura

Prima di vedere gli alimenti in grado di proteggere e rinforzare le nostre unghie, cerchiamo di capire le cause della loro rottura. Solitamente l’unghia cede perché si assottiglia. E, ciò è dovuto principalmente a queste origini:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

stress;

carenze alimentari;

infezioni;

problemi alla pelle.

Ma, nella maggior parte dei casi le nostre unghie perdono colpi perché sono carenti di minerali, vitamine e amminoacidi. Tutti nutrienti che possiamo trovare a tavola.

Come proteggerle a tavola

Se le unghie si spezzano col freddo ecco gli alimenti per rinforzarle, arricchendo la nostra dieta. Potrebbe suonare quanto meno strano parlare di dieta per le unghie, eppure anche queste piccole presenze del nostro fisico sono da tutelare. In particolare, se non vogliamo prendere direttamente degli integratori, in accordo col nostro medico, cerchiamo di assumere maggiormente queste sostanze:

vitamine A, C ed E, presenti nelle uova, nel latte, negli agrumi, in frutta e verdura fresche, nelle mandorle e nel fegato;

zinco e selenio, garantiti dal fegato, ma anche dalle patate e dai molluschi;

calcio e rame, presenti nel latte, nella frutta secca, nel cacao, nel pesce e nella crusca.

Ottima, per la protezione e il rinforzo delle nostre unghie, anche l’assunzione costante di ortaggi e cereali. Rimandiamo alla lettura degli alimenti in grado di proteggere anche i nostri capelli, sfibrati da stress e agenti esterni.

Approfondimento

I due alimenti top per rinforzare i capelli e mantenerli sani