Con l’arrivo della bella stagione e del caldo dobbiamo fare i conti sempre di più con questo problema. Le nostre scarpe, infatti, possono emanare un odore spiacevole che ci crea molti fastidi. Complici le alte temperature che ci fanno sudare anche al livello dei piedi. Tutto questo aiuta a far crescere batteri e muffa dentro le calzature. Sono questi la causa del problema. Ma abbiamo trovato due soluzioni durature per questo fastidio. Infatti, se le scarpe puzzano basta compiere questi 2 passaggi per farle tornare profumatissime e dire addio al cattivo odore.

Il trucco nel lavaggio

Il primo passo si fa proprio nel lavaggio delle scarpe. Consigliamo intanto di leggere questo articolo per lavare le scarpe nel modo giusto senza rovinarle. Oltre a queste istruzioni dobbiamo ricordarci di eliminare i batteri. Questi, infatti, resistono a molti detersivi. Per farli scomparire del tutto dobbiamo solo fare un piccolo passaggio in più. Aggiungiamo dell’aceto bianco o del bicarbonato al lavaggio. Possiamo metterli sia direttamente nel cesto sia nella cassetta del detersivo. La loro azione battericida eliminerà tutti i microorganismi che creano il cattivo odore.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Far durare il profumo nel tempo

Purtroppo, con l’utilizzo delle scarpe i batteri possono tornare. E con loro anche la puzza. Ma con questo semplice rimedio otterremo un doppio risultato. La sera prendiamo delle bucce grandi di pompelmo. Mettiamole dentro le scarpe e spezzettiamole sempre all’interno. In questo modo dalla buccia partiranno dei piccoli schizzi di succo che andranno sulle pareti interne delle scarpe. Questo aiuterà a combattere la crescita di batteri. Inoltre, lasciamo le bucce ad agire tutta la notte. Così libereranno gli aromi del pompelmo e profumeranno le nostre scarpe. Ora sappiamo che se le scarpe puzzano basta compiere questi 2 passaggi per farle tornare profumatissime e dire addio al cattivo odore. Un ultimo consiglio è quello di agire direttamente anche sui nostri piedi. Bisognerebbe infatti prestare attenzione ed eliminare batteri anche su di essi. Per averli ben profumati consigliamo di leggere questo articolo che svela un segreto infallibile delle nonne.